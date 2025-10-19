Bautista Ortega, el nieto de Palito Ortega, se sinceró sobre la difícil enfermedad de su madre, Ana Paula Dutil: “Gracias por no rendirte”

Este Día de la Madre, Bautista Ortega, nieto de Palito Ortega, se pronunció en sus redes sociales para homenajear a su mamá, Ana Paula Dutil. Ocasión que, además, aprovechó para mencionar el Día de la salud mental, del pasado 10 de octubre, y dedicar unas palabras al tema, poniendo el foco en la lucha que su mamá ha llevado adelante y sabido narrar en primera persona.

Bautista Ortega homenajeó a su madre, Ana Paula Dutil

A través de su cuenta personal de Instagram, el hijo mayor de Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega, Bautista Ortega, publicó un video muy significativo sobre un tema que lo toca de cerca: la salud mental y la depresión. Guitarra en mano y sentado sobre el asfalto, se puede ver al joven de 24 años entonando una canción compuesta por él mismo que, mientras, lentamente, se asomaba la destinataria de la melodía.

Ana Paula Dutil y Bautista Ortega | Instagram

“Quiero compartir ´Till the end´ (Hasta el final) en este día de la madre en honor a ella, mi luz y cable a tierra, y en conmemoración del Día de la Salud Mental, el pasado 10 de Octubre”, comenzó diciendo en su cuenta personal de Instagram. Acto seguido, detalló ante sus 13,7 mil de seguidores los motivos que lo llevaron a crearla: “Esta canción la escribí con el propósito de recordar la importancia de acompañar a esas personas que están luchando contra problemas de salud mental. A veces, uno solo necesita hablar y ser escuchado. La depresión es una enfermedad, uno no elige vivirla”.

Finalmente, cerró este emotivo posteo con una frase para su mamá: “Hoy y siempre, feliz día de la madre. Gracias por no rendirte”. Como era de esperarse, la caja de comentarios se llenó de mensajes de felicitaciones ante tan cálida pieza musical. No obstante, el que más resonó fue el de Ana Paula Dutil, que con un “Te Amo”, selló el lazo inquebrantable que los une y que los hizo crecer juntos manteniendo la unión y el amor como bandera ante las adversidades.

El origen de la depresión de Ana Paula Dutil

En diálogo con Héctor Maugeri para +Caras, Ana Paula Dutil aseguró creer de donde se originó su enfermedad de salud mental: “Siento que mi depresión viene de la niñez. Estaba deprimida sin estar diagnosticada, y cuando regresé a vivir a Argentina después de diez años viviendo afuera y me separé, todo el cambio no me ayudó, no fue el mejor momento”.

Sus hijos India y Bautista Ortega ayudaron a su madre para que pudiera salir adelante. “Mi mamá me dio vida, me acompañó todos mis años de vida, me dio todo lo que necesito. ¡Entonces no la puedo dejar”, confesó la joven en una entrevista que mantuvo para No lo piensen tanto! de Multitalent TV. “Uno cree que las madres o los padres no pueden estar mal”, agregó.

Ana Paula Dutil y Bautista Ortega | Instagram

Esta confesión pone en manifiesto una problemática que viven cientos de familias, donde el acompañamiento familiar es indispensable para acompañar a quienes la padecen. En este caso, Ana Paula Dutil y sus hijos sacaron a relucir su poder de resiliencia ante las adversidades de la vida.

NB