India y Bautista, los nietos de Palito Ortega, se fueron de vacaciones a Brasil

India y Bautista Ortega forman parte de una de las familias más emblemáticas del espectáculo argentino. Nietos de Palito Ortega y Evangelina Salazar, e hijos del músico Emanuel Ortega y la modelo Ana Paula Dutil, crecieron rodeados de arte, música y exposición mediática.

India y Bautista Ortega

Mientras India Ortega, de 20 años, se posiciona como una de las nuevas promesas del modelaje y el arte, Bautista, de 24, combina su perfil creativo con el mundo de los negocios, desempeñándose también como agente inmobiliario. Con estilos distintos pero complementarios, los hermanos representan una nueva generación dentro del clan Ortega.

Así fue la escapada de India y Bautista a Brasil

En medio de sus agendas y proyectos personales, India y Bautista Ortega decidieron tomarse un descanso y viajar juntos a Brasil. El destino elegido no pasó desapercibido: playas paradisíacas, clima cálido y un entorno ideal para desconectar de la rutina.

India Ortega en Brasil

Lejos del ritmo cotidiano, ambos aprovecharon para disfrutar de días frente al mar, caminatas por la arena y momentos de conexión con la naturaleza. La gastronomía local también fue protagonista de la experiencia, con platos típicos y sabores que acompañaron la estadía.

Un viaje para el recuerdo

Como suele ocurrir con las nuevas generaciones, parte del viaje quedó registrado en sus redes sociales. A través de distintas publicaciones, India y Bautista Ortega compartieron imágenes que reflejan cómo vivieron la escapada: escenas espontáneas, paisajes de playa y momentos cotidianos sin demasiada producción.



Bautista Ortega en Brasil

Entre las postales, se los pudo ver disfrutando del sol, degustando comida típica y tomando agua de coco, un clásico infaltable en las playas brasileñas. De esta manera, los nietos de Palito Ortega no solo mostraron su presente, sino también una forma de vivirlo: con naturalidad, disfrute y una impronta propia que los posiciona como figuras a seguir dentro y fuera del universo mediático.