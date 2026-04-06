Benjamín, el hijo de Enzo Fernández, conoció al bebé de Julián Álvarez, Amadeo

Amadeo, el primer hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero, nació el 2 de enero de 2026 en Madrid y desde entonces se convirtió en una de las grandes alegrías de la pareja. Aunque sus padres suelen mantener un perfil bajo con respecto a su vida familiar, en los últimos días compartieron algunas imágenes íntimas de su paso por la Argentina que enternecieron a sus seguidores.

Emilia Ferrero y Amadeo Álvarez

Fue Emilia Ferrero quien publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos de esos días en el país, entre las que compartió, apareció una que no pasó desapercibida: el pequeño Benjamín, hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, conociendo por primera vez a Amadeo. La imagen despertó una ola de ternura en redes y volvió a dejar en evidencia la cercanía entre ambas familias.

Así fue el encuentro entre Benjamín Fernández y Amadeo Álvarez

En una de las postales más comentadas del carrusel, se puede ver a Benjamín Fernández apoyado sobre el cochecito mientras observa con curiosidad al bebé de Julián Álvarez. El gesto simple fue suficiente conquistar a los fanáticos, que rápidamente llenaron la publicación de comentarios emocionados.

Benjamín Fernández y Amadeo Álvarez

La escena no tardó en viralizarse, especialmente por el vínculo que une desde hace años a Enzo Fernández y Julián Álvarez, amigos desde sus inicios en River y compañeros de una misma generación en la Selección Argentina. Para muchos, la imagen representó mucho más que una visita entre familias: fue una especie de continuidad de esa amistad, ahora reflejada en sus hijos.

La impresionante entrada de Julián Álvarez con Amadeo

El encuentro entre Benjamín y Amadeo se dio en el marco de los días que varios jugadores de la Selección compartieron en la Argentina durante la última fecha FIFA. En ese contexto, Julián Álvarez también protagonizó otro momento muy especial cuando salió a la cancha con su hijo en brazos en la previa del partido ante Zambia en La Bombonera.

Julián Álvarez y su hijo

Vestido con la camiseta albiceleste, el delantero ingresó al campo sosteniendo a Amadeo durante el Himno Nacional y dejó una de las imágenes más emotivas de la noche. Mientras Enzo Fernández también compartía ese momento con sus hijos, la escena terminó de confirmar el fuerte lazo que existe entre ambas familias, dentro y fuera de la cancha.