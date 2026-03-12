Benjamín Rojas: “Empecé terapia cuando nació mi hija. Tenía un quilombo en la cabeza”

En 2018, Benjamín Rojas vivió uno de los momentos más importantes de su vida al convertirse en padre por primera vez. El 21 de diciembre de ese año nació Rita Rojas, fruto de su relación con Martina Sánchez Acosta, y desde entonces la paternidad pasó a ocupar un lugar central en su vida.

Benjamín Rojas y Martina Sánchez Acosta

Tras el paso de los años, Benjamín Rojas decidió hablar abiertamente sobre ese proceso y cómo cambió su forma de ver el mundo. Durante una entrevista en Casino Resort por Infobae en 2024, reflexionó sobre lo que significó convertirse en padre y reveló que ese momento también lo llevó a replantearse muchas cuestiones personales.

El momento que cambió por completo la vida de Benjamín Rojas

Al recordar el nacimiento de su hija, Benjamín Rojas compartió uno de los pensamientos que tuvo en la sala de parto junto a su pareja: “Le dije a Martina en la sala de parto: ‘¿Te das cuenta de que no vamos a estar nunca más solos?’”, recordó el actor. Y explicó que esa sensación lo marcó profundamente: “Vos y yo nos podemos pelear, odiar y no hablar nunca más, pero vos nunca vas a estar sola y yo nunca más voy a estar solo. O sea, hay alguien ahí que va a estar siempre mirándonos”.

En ese mismo sentido, el artista también confesó que la llegada de Rita lo llevó a iniciar un proceso personal que nunca antes había transitado: “Yo empecé terapia, no había hecho terapia en mi vida. Tenía un quilombo en la cabeza descomunal”, expresó con total honestidad.

Cómo afecto la paternidad en su camino laboral

Para Benjamín Rojas, la paternidad implicó reorganizar sus prioridades y aprender a tomar decisiones de otra manera, especialmente en una profesión tan cambiante como la actuación: “El actor por ahí te llama un día y te dicen: ‘che, hay un casting para una serie’, pero se hace en Uruguay y es seis meses”, explicó. En ese contexto, reconoció que ya no puede decidir con la misma libertad que antes.

Benjamín Rojas y su hija Rita

“Antes podés estar solo y decís: ‘sí, lo hago, y si sale, sale’. Pero cuando tenés un hijo son situaciones que tenés que pensar”, reflexionó Benjamín Rojas. Con el tiempo, el actor fue encontrando un nuevo equilibrio entre su carrera y su rol como padre. Y aunque reconoce que la paternidad le generó muchas preguntas al comienzo, también dejó en claro que la llegada de su hija fue uno de los cambios más significativos de su vida.