Benjamín Vicuña habló de la vacunación VIP y confirmó que sus padres recibieron la dosis

Benjamín Vicuña se metió en la polémica por la vacunación VIP que provocó la renuncia del ministro de Salud Ginés González García.

El actor chileno comparó la situación de Argentina con el país vecino y se refirió a las consecuencias de este escándalo nacional. "Creo que esta pandemia nos dejó expuestos a todos; nuestra condición humana, nuestras miserias, nuestro egoísmo. Veo que estamos más individualistas, cada uno se quiere salvar. Me parece que se cometió un grave error", dijo la pareja de la China Suárez en el programa Viva el domingo de A24.

"Uno queda como en un jaque moral, pero hay que ponerse una mano en el corazón y pensar en la gente que realmente lo necesita. Y lo correcto es esperar tu turno y hacer las cosas bien, aunque a veces cueste”, agregó.

Benjamín Vicuña también confirmó que sus padres recibieron las dosis de la vacuna en Chile, donde la situación es disímil. "Yo tengo a mis padres vacunados, mayores de 60 años, y eso habla de que las cosas están funcionando. Igual creo que en Chile deben haber existido las mismas irregularidades que acá, aunque no se diga, pero tiene que ver con el ejercicio del poder, como funciona. Quizás no estalló”, disparó el actor de 44 años.

Benjamín Vicuña habló del misterioso anillo que comparte con la China Suárez

Durante la misma charla, Benjamín Vicuña también hizo referencia al misterioso anillo que despertó rumores de casamiento secreto con la China Suárez.

. "El anillo lo tengo hace mucho, es del nacimiento de Magnolia", dijo para aclarar las versiones.

Luego, Benjamín Vicuña también habló de las diferentes rumores que se generan mediante redes sociales. "No estoy tan al tanto de la repercusión de las redes. Es muy vivo lo que voy a decir, pero es lindo cuando las repercusiones son buenas, se deben a un laburo, se alegran por lo que voy a hacer, por un estreno o demás. Pero, cuando son interpretaciones y ni hablar si son odiosas, el tema es cuando hay mala leche o buena leche, eso no tiene un filtro y uno se da cuenta. Lo del casamiento no me molestó porque es algo lindo", disparó.