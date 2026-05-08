Benjamín Vicuña habló sobre los rumores de crisis con Anita Espasandín: “Ella es una súper mujer"

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín fueron vistos recientemente en la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026 y aunque ambos bromearon sobre un posible casamiento, por el vestido blanco que lució la economista, los rumores de crisis comenzaron a sonar cada vez más fuerte. Por esta razón, el artista decidió hablar de su vínculo y ponerle punto final a lo trascendido.

Benjamín Vicuña se refirió a la supuesta crisis con Anita Espasandín

Los rumores de crisis entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandín se instalaron en los últimos días generando un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo. Aunque en redes sociales suelen mostrarse enamorados y cómplices, trascendió que la pareja estaría atravesando algunos momentos de tensión puertas adentro, pese a que en la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026 no dieron indicios.

En medio de las versiones que circularon sobre supuestas peleas y discusiones, el actor rompió el silencio y habló públicamente sobre el presente sentimental que vive junto a su pareja. En una nota con LAM (América TV), Benjamín Vicuña fue contundente al desmentir cualquier tipo de separación o distanciamiento de Anita Espasandín.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña

“Ella es una súper mujer, acompañando. Yo, por supuesto, siempre también estoy al pie del cañón”, expresó el artista despejando todo tipo de versión. Además, negó que estén atravesando una crisis: “No, no sé de dónde salió. Estamos teniendo un vínculo cada vez más fuerte, más sólido, con nuestros hijos, con nuestras vidas. Acompañándonos, así que no”.

La palabra de Benjamín Vicuña sobre un posible casamiento con Anita Espasandín

Durante la entrevista, Benjamín Vicuña también fue consultado sobre la posibilidad de dar un paso más en la relación y pasar por el altar junto a Anita Espasandín. Lejos de cerrar la puerta por completo, aclaró que hoy no es una prioridad en su vida pero no lo descarta a futuro. “Para mí, si las cosas están muy bien, quizás puede ser un lindo rito el día de mañana, pero no está dentro de mis prioridades ni mucho menos”, sostuvo el chileno con total sinceridad.

Cabe destacar que las especulaciones sobre una supuesta crisis entre ellos comenzaron días atrás luego de que el periodista Gustavo Méndez hablara del tema en el programa La mañana con Moria. Allí, reveló una conversación que tuvo con una fuente cercana al entorno de la pareja. “Llamé a una fuente por lo de Pampita, y me dijeron: ‘Mirá, pensé que me llamabas por Anita y Benjamín porque se pelean mucho’”, contó el panelista al aire.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña

Según detalló, uno de los posibles motivos de conflicto tendría relación con la próxima obra teatral que protagonizará Benjamín Vicuña junto a Esteban Lamothe: Secreto en la montaña. En la puesta en escena, ambos actores interpretan a dos vaqueros que se enamoran mientras trabajan aislados del resto. “Me dijeron que Vicuña y Lamothe tienen escenas muy fuertes”, agregó el periodista, insinuando que ese aspecto habría generado cierta incomodidad en Anita Espasandín.

Por su parte, Moria Casán coincidió en que mantener una relación con figuras públicas puede ser complejo debido a la exposición permanente. Sin embargo, Anita Espasandín estuvo atenta a lo que se decía sobre ella y no dudó en comunicarse con una de las panelistas del programa para negar la información. “No sé de qué están hablando. No tengo ni idea”, manifestó con firmeza. De esta manera, Benjamín Vicuña también habló sobre los rumores de crisis y lo negó por completo. "Ella es una súper mujer", aseguró el conductor dejando en claro que siguen juntos y no hay conflictos de por medio.