Una de las grandes incógnitas del mundo del espectáculo es sobre la supuesta boda que habrían celebrado Benjamín Vicuña y la China Suárez en 2018. La pareja había indicado la ganas que tenían de celebrar su amor y lo habrían concluído con un evento "secreto", que hasta ahora no blanquearon. Sin embargo tras los recientes conflictos judiciales habría salido a la luz que la actriz figura como estado civil divorciada, lo que generó aún más dudas.

Sin embargo, en las últimas horas, Benjamín Vicuña eliminó por completo esa posibilidad al indicar que pese a que tuvo grandes amores con ninguna de sus parejas llegó al altar y explicó el por qué.

La superstición de Benjamín Vicuña: el motivo de no haberse casado

Invitado a Otro día perdido (eltrece), Benjamín Vicuña se mostró muy suelto al hablar con Mario Pergolini sobre diversos aspectos de su vida, y, por supuesto, su historial amoroso fue uno de los tópicos de la entrevista por el mote de galán que tiene el actor. Y al hablar de sus relaciones, aseguró que no llegó a la instancia del matrimonio, tal como lo había indicado tiempo atrás en diálogo con Mirtha Legrand.

“Aunque usted no lo crea, nunca me casé”, indicó. Al ser consultado por Mario sobre los motivos por el cual no pasó por el altar, indicó que si bien en algún momento pensó en casarse, no lo hizo por múltiples razones. Hasta que finalmente contó el por qué de su decisión: "Algunos creemos que es mufa". Sin embargo, rápidamente explicó su postura.

El actor indicó que ha observado que hay muchas parejas que pasan largos años juntos y luego de casarse llega la separación. "Es mejor no cambiar nada de cómo viene", sentenció el actor. Pero Mario Pergolini puso como ejemplo su matrimonio de 36 años y se mostró orgulloso de no se parte de la teoría que mantiene el actor.

Asimismo, Benjamín Vicuña indicó que es una persona abierta y que cree en segundas oportunidades, y vueltas. Tras afirmar esto, señaló que su presente es muy bueno junto a Anita Espasandín, dejó la puerta abierta de una posibilidad de pasar por el altar. Es que todo indica que este es el deseo de su pareja, ya que en redes sociales al mostrarse con un look white para los Martín Fierro de la Moda le preguntó al actor si se casarían. La respuesta del ex de Pampita aún no llegó.