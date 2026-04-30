La tristeza que embarga a Benjamín Vicuña: "Extrañando ando"

Desde hace meses, la dinámica familiar de Benjamín Vicuña cambió por completo. La mudanza de la China Suárez a Turquía junto a sus hijos Magnolia y Amancio modificó la cotidianeidad que el actor supo construir, basada en la cercanía y el contacto frecuente. Aunque el vínculo con los niños continúa, la distancia física supone un escenario difícil de manejar.

Benjamín Vicuña junto a Amancio y Magnolia

En ese contexto, Benjamín Vicuña viene transitando un proceso de adaptación que no es lineal. Si bien en distintas oportunidades dejó en claro que intenta sostener la conexión desde donde puede, también reconoce que no es sencillo. La vida compartida se transformó en encuentros más espaciados y en una rutina que ya no depende solo de él.

La emotiva declaración de Benjamín Vicuña

Fue a través de sus redes sociales donde Benjamín Vicuña dejó ver su costado más íntimo. Compartió una imagen junto a Amancio, en la que el niño lo abraza y le da un beso en la mejilla. Sin necesidad de explicaciones, eligió una frase directa: “Extrañando ando”.

Benjamín y Amancio Vicuña

El posteo, breve pero cargado de significado, expone lo que muchas veces queda fuera de lo público: la ausencia en lo cotidiano. Más allá de los viajes o el contacto constante, lo que aparece es la falta de esos momentos simples que construyen el día a día.

Que significó la ida de Amancio y Magnolia a Turquía para Benjamín Vicuña

Con el correr de los meses, Benjamín Vicuña también fue poniendo en palabras lo que le genera esta situación. En una entrevista reciente, se sinceró sobre la decisión de la mudanza y el impacto que tuvo en su rol como padre: “Me costó. Me costó porque me parecía que no era justo”, expresó.

China Suárez, Amancio y Magnolia

Lejos de instalar un conflicto directo, el actor eligió un tono reflexivo, pero no por eso menos contundente. “Ese equilibrio que fue exitoso, lamentablemente se desmoronó”, señaló. Aun así, Benjamín Vicuña intenta adaptarse a la nueva realidad. “Hoy se asume, se adapta… soy tan optimista que le trato de encontrar el lado positivo, pero la procesión va por dentro”, concluyó, dejando entrever que, aunque ha pasado tiempo, la distancia le sigue afectando.