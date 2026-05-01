El provocador gesto de Mauro Icardi en Estambul tras un triste posteo de Benjamín Vicuña

En los últimos meses, la vida de Benjamín Vicuña cambió por completo. La mudanza de la China Suárez a Turquía junto a Magnolia y Amancio modificó la dinámica familiar que el actor venía sosteniendo. Desde entonces, el chileno atraviesa un proceso de adaptación marcado por la distancia y la imposibilidad de compartir el día a día con sus hijos.

El emotivo posteo de Benjamín Vicuña junto a Amancio

Lejos de ocultarlo, Benjamín Vicuña eligió expresarlo públicamente. En sus redes sociales, compartió una imagen junto a Amancio acompañada por una frase corta pero contundente: “Extrañando ando”. Un mensaje que expuso su costado más íntimo y dejó en evidencia el impacto emocional de esta nueva etapa.

El gesto de Mauro Icardi que no pasó desapercibido

En ese contexto, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena. Durante un partido del Galatasaray, el futbolista compartió un video desde el campo de juego en el que se lo ve junto a Amancio. En las imágenes, el pequeño lo acompaña con entusiasmo e incluso imita su clásico festejo de gol, replicando sus movimientos con total naturalidad.

El gesto, que a simple vista podría leerse como un momento tierno, tomó otra dimensión por el timing en el que apareció. A pocas horas del posteo de Benjamín Vicuña, la escena empezó a generar lecturas cruzadas y reacciones en redes, donde muchos señalaron la cercanía entre el jugador y el hijo de la actriz. Sin decir nada directamente, la publicación funcionó como una respuesta implícita dentro de una historia que sigue sumando capítulos.

Mauro Icardi puso punto y final a los rumores de separación con la China Suárez

En los últimos días, tanto Mauro Icardi como la China Suárez intensificaron su presencia en redes, dejando atrás semanas de silencio. Las fotos en la playa, los momentos compartidos y la exposición de su vida cotidiana en Turquía marcaron un giro claro en el presente de la pareja.

Mauro Icardi y la China Suárez

A eso se suman nuevas postales que consolidan ese presente: el video en la cancha con Amancio y una historia donde se puede ver a la China Suárez alentando desde la tribuna, acompañando al delantero en pleno partido. Imágenes que no solo muestran cercanía, sino también una dinámica familiar entre Mauro Icardi y los hijos de la actriz cada vez más integrados.