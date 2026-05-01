Benjamín Vicuña y Anita Espasandin atravesarían una fuerte crisis: los motivos

Los rumores de separación y crisis fueron el centro de atención en los últimos días, apuntando a que varias celebridades no estarían en la fase de "luna de miel" que tanto muestran en las redes sociales. Los últimos que se dieron a conocer fueron Benjamín Vicuña y Anita Espasandin, quienes estarían viviendo una fuerte crisis. Tras haber sido vistos en los Martín Fierro de la Moda, dieron los detalles de lo que estaría pasando entre ellos, detrás de las cámaras.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin en los Martín Fierro de la Moda

La supuesta crisis de Benjamín Vicuña y Anita Espasandin: los motivos

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin oficializaron su relación a mediados del 2024, cuando se mostraron como una pareja cariñosa y estable. Si bien ella comparte las mejores postales y recuerdos con él, intentan mantener los detalles de su amor en la intimidad, siendo el centro de miradas en eventos que comparten. Sin embargo, durante el 30 de abril, en La Mañana con Moria (eltrece), Gustavo Méndez salió con una bomba inesperada, cuando reveló que habría una fuerte crisis entre ellos. “Llamé a una fuente por lo de Pampita, y me dijeron ‘mirá pensé que me llamabas por Anita y Benjamín porque se pelean mucho’”, lanzó el panelista.

De esta manera, apuntó a que uno de los motivos fuertes de la crisis sería la obra de teatro próxima del actor con Esteban Lamothe: Secreto en la montaña. Allí, ambos interpretan a dos vaqueros que se enamoran en medio de un trabajo alejados de todos. “Me dijeron que Vicuña y Lamothe tienen escenas muy fuertes”, aportó el periodista, dando a entender que ese podría ser un punto de por qué se peleó con su novia. Por su lado, Moria coincidió en que las relaciones con personalidades públicas son muy complicadas. En medio del programa, y lejos de querer agrandar el tema, Anita se contactó con una de las panelistas y expresó tajante: “No sé de qué están hablando. No tengo ni idea”.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin: muy enamorados en los Martín Fierro de la Moda

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin fueron unas de las parejas en llegar a la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda, y enamorar a todos con su amor. Ambos se habían mostrado en el evento del domingo por la noche muy cómplices y estables como siempre. Ella apostó por un delicado vestido ceñido total white, mientras que él la acompañó con un elegante traje clásico.

Vicuña se llevó una de las ternas de la noche, al consagrase el Mejor actor con estilo. En las postales que Anita compartió en su cuenta de Instagram, se los ve preparándose para el gran evento, y luego disfrutando del premio con una hamburguesa que salieron a comer, tras el mismo. La complicidad y el romance se aleja de la supuesta crisis que ellos estarían atravesando, y que, por el momento, solo ella desmintió.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin en los Martín Fierro de la Moda

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en viralizar la supuesta crisis, y dar sus propias opiniones sobre la pareja y lo que estarían viviendo. Benjamín Vicuña se mantiene en silencio respecto a lo que se dice, mientras se prepara para estrenar uno de los desafíos más grandes de su carrera. Por su parte, Anita Espasandín sigue mostrándose junto a su pareja, y desmiente completamente lo que se dice de que ellos se unirían a la ola de separaciones de esta última semana.

A.E