La particular reacción de Benjamín Vicuña tras la propuesta de casamiento de Anita Espasandín

Benjamín Vicuña y la particular reacción tras la propuesta de casamiento de Anita Espasandín se convirtieron en uno de los momentos más comentados. Luego de la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026, la interacción entre ambos aportó un matiz inesperado a una noche marcada por reconocimientos y estilo, dejando abierta la expectativa sobre su vínculo.

Benjamín Vicuña reaccionó de una particular forma ante la propuesta de casamiento de Anita Espasandín

Benjamín Vicuña protagonizó uno de los momentos más comentados luego de la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026 al responder con humor a una propuesta inesperada de Anita Espasandín. La interacción se dio tras una noche marcada por reconocimientos y estilo, sumando un episodio que acompañó la complicidad de ambos.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña

Tras la ceremonia, la empresaria compartió una serie de imágenes en blanco y negro junto a su pareja. Las fotos mostraron distintos momentos de la noche, desde la preparación para la gala hasta una comida informal posterior. En ese contexto, acompañó la publicación con una frase que llamó la atención: “¿Nos casamos?”.

El comentario de Anita Espasandín, acompañado de un guiño y emojis, generó una inmediata reacción entre sus seguidores y abrió la puerta a especulaciones sobre la pareja. La respuesta de Benjamín Vicuña no tardó en llegar y mantuvo el mismo tono relajado. Con humor, señaló: “Ya tenemos el vestido”, comentario que alimentó los rumores.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña

La publicación de la emprendedora en su cuenta de Instagram, sumada a las interacciones entre ella y el actor chileno durante los Martín Fierro de la Moda, generaron una ola de comentarios. La interacción se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, aunque quedó claro que no existen planes formales de casamiento.

Los looks a juego de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en los Martín Fierro de la Moda

Durante la alfombra roja de Los Martín Fierro de la Moda, Benjamín Vicuña se refirió a la sintonía visual con su pareja, Anita Espasandín. Observó que ella estaba vestida de blanco y lo interpretó como una posible indirecta, lo que provocó risas entre los presentes. El intercambio con la conductora Zaira Nara sumó un matiz de humor y reforzó la idea de que viven un gran momento juntos.

La noche tuvo además un punto destacado para el actor chileno, quien recibió el premio a Actor con mejor estilo en ficción por su papel en la película Corazón delator, producción de Netflix. En su discurso, agradeció a los organizadores y subrayó la importancia de reconocer el trabajo en el ámbito de la ficción. En un gesto que fue celebrado por el público, invitó a la diseñadora de vestuario Majo Fuentes al escenario y le entregó el galardón.

Por su parte, Anita Espasandín compartió imágenes del detrás de escena, incluyendo la estatuilla obtenida por Benjamín Vicuña. La empresaria también mostró la faceta más relajada de la pareja al publicar una foto en la que ambos comían una hamburguesa en el auto después de la gala, aportando un tono distendido a la noche.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña y la particular reacción tras la propuesta de casamiento de Anita Espasandín se convirtieron en uno de los momentos comentados. El actor respondió con humor al gesto de su pareja, en una noche que también lo tuvo como protagonista por la obtención de un premio a su estilo en ficción en la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026.

VDV