Beto Casella también quiso opinar sobre uno de los conflictos de más larga data en la industria de los medios, el de Jorge Rial y Luis Ventura. Dos "hermanos" que se verán en la Justicia muy pronto.

Es importante recordar que Rial considera que usaron y "explotaron" a su hija Morena Rial para que hablara en su contra, en el ciclo A la Tarde que conduce Karina Mazzocco en América TV. Por su parte, Luis Ventura durante su participación en La Cruel Verdad el fin de semana pasado, aumentó la apuesta al decir que él también demandará al rostro de C5N con pruebas muy graves.

Además, agregó que le gustaría enfrentarlo cara a cara y que si Rial quiere resolver la situación en la calle, no tiene ningún problema al respecto. Tras esto, en Bendita, el ciclo que conduce Beto Casella en El Nueve, desclasificó una teoría muy picante con respecto a este conflicto.

Qué dijo Beto Casella sobre la pelea de Jorge Rial y Luis Ventura

"Creo que es como un matrimonio que termina con violencia de género. Así, salen en placa roja de Crónica. Cruzarlos sería un escándalo. Mazzocco o Fabbiani deberían hacerlo, pero ahora Rial no te pisa América porque también lo está demandando. Yo tuve algunos roces con Luis y no tengo relación alguna con Jorge", comentó Casella. Por su parte, Edith Hermida, en alusión a los comentarios de Ventura, afirmó: "Si llegan a enfrentarse, que traigan cajas de alfajores".

Hasta el momento Jorge Rial no ha respondido a las últimas declaraciones de Luis Ventura en Polémica en el Bar, en donde reveló que lo demandará civil y penalmente, además de catalogarlo como un "cobarde". No obstante, el espectáculo está opinando sobre este escándalo y Beto Casella con Bendita no fue la excepción.

AM