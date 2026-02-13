Así fue la fiesta de cumpleaños de Dieguito Fernando Maradona al estilo gamer: decoración Gorilla Tag y show de Bizarrap

Dieguito Fernando Maradona celebró sus 13 años con una mega fiesta temática que combinó videojuegos, estética urbana y un guiño musical que sorprendió a todos. El hijo de Diego Maradona y Verónica Ojeda tuvo un cumpleaños soñado, inspirado en el universo gamer y con una ambientación impactante basada en Gorilla Tag.

Así fue la fiesta de Dieguito Fernando Maradona al estilo gamer

La decoración fue protagonista absoluta. El salón Living Garden en el Hotel Abasto se transformó en un escenario digno de videojuego: Backdrop gigante con la imagen central de un gorila en primer plano y estética oscura tipo arcade. El nombre “GORILLA TAG” en letras industriales dominando la escena. Globos orgánicos en tonos negro y verde flúor, aportando volumen y dramatismo. Detalles de bananas y gráficos pixelados que reforzaban la temática.

La decoración del cumpleaños de Dieguito Fernando Maradona

El cartel personalizado que decía “Welcome to Dieguito’s Gamer Party – Level 13” fue uno de los puntos más llamativos de la decoración, haciendo referencia al “nuevo nivel” que el adolescente acaba de alcanzar.

La torta de varios pisos en negro y verde estuvo de otro nivel. Incluía figuras del juego, el nombre “Dieguito” y detalles personalizados. Alrededor, cupcakes, cookies y cake pops con personajes, gorilas y estética gamer completaron la escena.

Los pedestales en distintos niveles, en negro y verde neón, generaron profundidad visual y un efecto moderno, muy alineado con la identidad digital del festejo.

Uno de los momentos más divertidos de la fiesta de Dieguito Fernando Maradona fue el “show de Bizarrap”. No se trató del productor en persona, sino de un muñeco caracterizado que recreó un mini espectáculo al estilo del famoso DJ y productor argentino Bizarrap.

Dieguito Fernando rodeado de mucho amor familiar

En las imágenes también se lo vio junto a su mamá, Verónica Ojeda, quien lo acompañó durante toda la celebración, también estuvieron presentes sus abuelos maternos, Carlos Ojeda y Rufina Salazar, sumando un clima familiar y emotivo al festejo.

Dieguito junto a su madre Verónica y sus abuelos Carlos y Rufina

Una de las sosrpresas de la tarde fue la visita de Jana Maradona, hermana de Dieguito, quién no dudó en subir una historia en su cuenta de Instagram festejando al protagonista del día.

Jana Maradona dijo presento en la fiesta de su hermanito

Dieguito Fernando Maradona lució relajado y feliz, con remera temática de Gorilla Tag, integrándose por completo a la estética de la fiesta e iniciando así una nueva etapa en su vida, la adolescencia.

Fotos: @antonellagarcezph

AM