De Migue Granados a Bizarrap: los argentinos que estarán en Toy Story 5

Migue Granados y Bizarrap serán dos de las voces destacadas de la versión en español latino de Toy Story 5, la nueva película de Disney y Pixar que llegará a los cines el próximo 17 de junio de 2026. La incorporación de ambas figuras argentinas generó entusiasmo entre los fanáticos de la franquicia, que volverá a reunir a personajes emblemáticos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

BZRP participará en Toy Story 5

Mientras Migue Granados y Bizarrap se preparan para desembarcar en el universo de los juguetes más famosos del cine, la producción también confirmó la participación de Bad Bunny, quien prestará su voz a uno de los nuevos personajes que se sumarán a la historia.

Qué personajes interpretarán Migue Granados, Bizarrap y Bad Bunny

En el caso de Migue Granados, el conductor y creador de Olga fue convocado para interpretar a Dr. Locuaz, un juguete que siente temor por la tecnología y que tendrá participación en la trama principal. “¿Estoy soñando o qué!? Voy a participar de Toy Story 5. Haré la voz de un personaje genial y quiero que mi hija lo vea ya. Valió la pena atravesar 30 años de mi vida siendo el fan más intenso que conozco”, escribió el conductor al anunciar su incorporación al proyecto.

Migue Granados participará en Toy Story 5

Por su parte, Bizarrap será la voz de Santa de jardín, un duende decorativo que formará parte de la nueva aventura. El productor musical confirmó la noticia en Instagram, donde compartió una serie de fotografías junto a Woody y Buzz Lightyear: “Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42. Gracias Disney por la oportunidad”, escribió. Entre los detalles que llamaron la atención de los fanáticos se destacó una gorra con la inscripción BZRP utilizando la tipografía de Toy Story, además de un guiño en la suela de sus zapatillas que recordó la clásica escena en la que Andy escribe su nombre debajo de Woody.

De qué trata Toy Story 5, la película en donde participarán Bizarrap y Migue Granados

Migue Granados, Bizarrap y Bad Bunny darán vida a los nuevos personajes que debutarán en esta quinta entrega y que promete convertirse en una de películas favoritas del año. La historia volverá a reunir a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes, aunque esta vez enfrentarán un desafío diferente.

BZRP participará en Toy Story 5

Según adelantó Disney y Pixar, el conflicto surgirá cuando una nueva tablet llamada Lilypad llegue a la vida de Bonnie. En ese contexto, los juguetes deberán encontrar la forma de adaptarse a un mundo cada vez más atravesado por la tecnología. Será en esa nueva aventura donde los personajes interpretados por Migue Granados y Bizarrap tendrán participación, sumándose así al esperado regreso de una de las franquicias más exitosas de la historia del cine animado.