La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: qué se sabe sobre la fecha, los invitados y la fiesta

Lali Espósito y Pedro Rosemblat están cada vez más cerca de dar un importante paso en su relación. Tras revelar que se casan este año, la cuenta regresiva ya comenzó y trascendió información clave sobre este momento tan especial que consolidará aún más su historia de amor.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los detalles que se conocieron sobre su boda

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat se perfila como uno de los eventos más esperados del año. Si bien los novios todavía no confirmaron cuándo celebrarán su casamiento, se dieron a conocer algunos detalles que permiten anticipar cómo sería la fiesta, desde la posible fecha hasta la cantidad de invitados y las propuestas musicales.

La información fue compartida por Cora Debarbieri, quien señaló en Infama (América TV) que el sábado 7 de noviembre sería el día elegido, a partir de algunas declaraciones que hizo Pedro Rosemblat en su programa. Además, la panelista adelantó qué amigas cercanas de la cantante estarían presentes y qué artistas habrían manifestado sus ganas de sumarse a la celebración.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito

De acuerdo con lo que contó Cora Debarbieri, entre las invitadas estarían María del Cerro, Cande Veltrano, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos, parte del círculo íntimo de Lali Espósito. En cuanto a la convocatoria, la periodista estimó que la celebración reuniría entre 150 y 200 personas.

La música también podría tener un lugar destacado durante la noche. Según reveló la panelista, algunos artistas se habrían ofrecido para participar con presentaciones en vivo. Entre ellos mencionó a Luck Ra y La Joaqui, quienes le habrían expresado a Lali Espósito su intención de formar parte de la fiesta. Sin embargo, no se sabe si finalmente aceptó sumarlos al festejo.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Otro de los aspectos que Lali Espósito tendría en cuenta es el menú. Lejos de buscar una propuesta gastronómica demasiado sofisticada, la actriz querría mantener una impronta bien argentina y popular, en sintonía con el estilo que caracteriza sus celebraciones. “Ella le dijo a las personas que se están encargando de lo que tiene que ver con el catering, que no quiere perder eso, lo argentino”, explicó Cora Debarbieri en Infama.

Tini, entre las invitadas al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Si bien Cora Debarbieri no confirmó a Tini Stoessel como invitada al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, se sabe que después de compartir escenario juntas por primera vez en el estadio River Plate y desatar la euforia de sus fanáticos, las cantantes continuaron en contacto. Tanto es así que la propia intérprete de "Fanático" invitó a la Triple T a participar de su boda.

Tini Stoessel y Lali Espósito

Durante la gala de los Premios Billboard, Lali Espósito contó que recibió una invitación para el casamiento de Tini con Rodrigo de Paul y confirmó que la pareja también está invitada al suyo con Pedro Rosemblat. “Estoy invitada a su boda, ella está invitada a la mía. Yo hago una boda muy pequeñita. Ella está viendo su agenda porque tiene ganas de venir, así que también es muy generosa en lo personal”, expresó la cantante.

Así, el posible encuentro de las dos artistas en sus respectivas celebraciones suma un nuevo capítulo a un vínculo que despertó gran entusiasmo entre sus seguidores, especialmente después de su reciente presentación en el escenario. De esta manera, la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat será este año con invitados famosos, un catering bien "argentino" y con una fiesta donde no faltará la música y la diversión.