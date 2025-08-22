Que la China Suárez cambió su estilo y se volvió fanática de las prendas blancas quedó claro, pero ahora la joven reafirmó su nuevo look con una propuesta sofisticada y trendy con aires boho chic que deslumbró a sus seguidores de las redes sociales. Desde Turquía, disfrutando de su nueva vida junto a Mauro Icardi, la actriz mostró su pasión por la moda y cómo dejó atrás su estética urbana y relajada para apostar por atuendos frescos, románticos y con impronta fashionista.

Botas XL y vestido boho: el lujoso look de la China Suárez para su nueva rutina en Turquía

La China Suárez marcó tendencia, esta vez desde Turquía, donde se encuentra viviendo y compartiendo momentos de su nueva vida con Mauro Icardi. La actriz eligió un look con mucho estilo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En la imagen que subió a sus historias de Instagram, se la puede ver posando frente al espejo de una tienda de ropa y luciendo un mini vestido blanco con detalles de flecos, volados y encaje, que le sumaron ese aire boho chic que comenzó a sumar en su nuevo armario en Estambul.

China Suárez

Para completar su outfit, la China Suárez optó por unas botas altas XL en color negro y con taco cuadrado, las cuales contrastan de manera perfecta con la prenda clara y le dan un giro canchero a su atuendo. Este mix entre lo bohemio y lo trendy logra un equilibrio ideal para un look de día con mucha personalidad.

La China Suárez

Tal como se puede ver en la postal que compartió en su red social, los accesorios también jugaron un papel en su look. La China Suárez llevó un collar corto en color dorado y unas gafas de sol, que colocó en su escote, y una cartera negra y cuadrada de tamaño mediano, en la que guardó sus pertenencias de valor.

Su estilismo también incluyó un peinado "clean" que incluyó un cabello tirante y recogido con raya al medio, y un maquillaje natural que destacó su piel glowy y labios nude. Esta decisión beauty le brindó frescura al conjunto elegido y dejó todo el protagonismo al outfit.

Una vez más, la cantante impuso su estilo renovado y cautivó con una vestimenta cargada de detalles fashionistas. De esta manera, la China Suárez deslumbró con sus botas XL y su vestido boho, un lujoso look con el que disfrutó de su nueva rutina en Turquía.