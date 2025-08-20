Quién es y a qué se dedica HOY Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Morena Echarri, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, transita sus 21 años con una identidad definida y un proyecto personal que la aleja del mundo del espectáculo. En un entorno familiar marcado por la actuación y la exposición pública, la joven eligió otro camino, guiada por sus intereses creativos.

Morena Echarri, hija de los actores Nancy Dupláa y Pablo Echarri, vive hoy una etapa de consolidación personal y profesional que despierta curiosidad. Con una propuesta estética propia y una mirada distinta sobre el trabajo creativo, su presente muestra una faceta poco conocida que empieza a ganarse su lugar en el mundo artístico.

Desde que era una niña muestra un amplio gusto sobre el diseño, como lo contó la reconocida actriz en distintas entrevistas: “Morena siempre fue muy creativa. Cosía su ropa, intervenía prendas, tenía una mirada estética muy marcada desde muy temprano”. Esa curiosidad inicial se transformó en vocación, y hoy es la creadora de su propio emprendimiento de indumentaria: Hetaira Studio.

El nombre que eligió Morena Echarri para su empresa de indumentaria remite a las hetairas de la Antigua Grecia, mujeres libres, educadas y con independencia económica. Según explicó la joven, eligió esta idea porque se sintió identificada con esa figura histórica, y con su marca busca transmitir la misma fuerza.

En la misma línea, es la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, que se encarga de diseñar, confeccionar y hasta modelar sus propias prendas. En sus redes sociales, comparte imágenes de sus diseños, que combinan delicadeza con audacia, pensados para personas que buscan un estilo auténtico. “Cada prenda está pensada para enaltecer a quien la lleva”, expresó.

Antes de dedicarse a tiempo completo a su emprendimiento de indumentaria, Morena Echarri cursó estudios en Ciencias Políticas, aunque rápidamente descubrió que su verdadera pasión estaba en el arte y el diseño. Esa experiencia académica le aportó herramientas que hoy aplica en la gestión de su marca, desde la comunicación hasta la organización.

A diferencia de los actores, la joven mantiene un perfil bajo, alejada de los flashes y los medios. Si bien aparece ocasionalmente en eventos junto a sus padres y hermanos, Julián, de 14 años, y Luca, de 24, fruto de la relación anterior de Nancy Dupláa con Matías Martin, prefiere que su trabajo hable por ella. En su cuenta de Instagram, combina publicaciones de su marca con reflexiones personales, imágenes de su día a día y contenido vinculado a causas sociales.

Por su parte, Morena Echarri apuesta por la construcción de una identidad propia, que se basa en el trabajo creativo, la independencia y el compromiso con sus valores. Aunque lleva un apellido reconocido, logró que su nombre empiece a sonar por mérito propio. Su marca crece, sus diseños circulan y su presencia en redes se consolida como una voz joven con mirada centrada en los valores que le inculcaron.

