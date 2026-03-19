Boy Olmi reveló el verdadero secreto para seguir con Carola Reyna tras 40 años juntos

En tiempos donde las relaciones parecen cada vez más efímeras, la historia de amor entre Boy Olmi y Carola Reyna es una excepción. Con más de tres décadas juntos, la pareja logró construir un vínculo sólido, atravesado por el crecimiento personal, la libertad y la autenticidad.

Boy Olmi y Carola Reyna

En una reciente entrevista en Luzu TV, ambos reflexionaron sobre los secretos de su relación, dejando frases que rápidamente resonaron entre el público por su honestidad y su mirada poco convencional sobre el amor.

La fórmula secreta para una relación duradera

Lejos de fórmulas rígidas, Boy Olmi explicó que el interés en la pareja se sostiene a partir del cambio constante y la sorpresa: “Eso trasladado a la vida real tiene que ver con la sorpresa de que no llegamos de la misma manera a casa, no nos proponemos las mismas cosas todas las noches, no nos despertamos igual”, expresó.

Boy Olmi y Carola Reyna

En esa línea, profundizó sobre la idea de que las personas no son estáticas: “A todos nosotros nos habitan muchas cosas en el tiempo. Yo no soy de una manera, vos no sos de una manera”. Por su parte, Carola Reyna se pronunció sobre los altibajos que pueden atravesar: “A veces se pierde el interés, como uno a veces pierde la fe”, reconoció, aunque destacó que existe un lazo profundo que los une y los sostiene con el paso del tiempo.

El crecimiento personal para sostener un vínculo

Boy Olmi también habló sobre cómo la individualidad puede afectar un vínculo de pareja: “Yo no creo que hay que trabajar con la pareja, yo creo que hay que trabajar con uno para ser uno el que crece como ser humano”, aseguró.

Además, ambos coincidieron en que intentar modificar al otro suele ser un error frecuente: “No tratar de cambiar al otro porque el otro es el que es”, señalaron, remarcando que aceptar las diferencias es parte fundamental del vínculo. Sin embargo, también dejaron en claro que las discusiones existen y forman parte del camino: “Todo en la vida es una cuestión de polaridades”.

La cotidianidad refuerza el vínculo entre la pareja

Más allá de la profundidad de sus reflexiones, la pareja también mostró su costado más cotidiano. Carola Reyna recordó situaciones de convivencia con humor: “Se sentaba en el borde de la cama y me venía ya con un multiple choice… Soy un gatito levantándome. No podía ni responderle”.

Boy Olmi y Carola Reyna

Boy Olmi, por su parte, destacó cómo la convivencia también funciona como espejo, asegurando que la pareja expone aspectos propios que muchas veces uno no logra ver por sí mismo, generando un aprendizaje constante. A lo largo de la entrevista, quedó claro que el secreto de su relación no está en la perfección, sino en la capacidad de adaptarse, reírse, discutir y, sobre todo, seguir eligiéndose.