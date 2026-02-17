Boy Olmi se sinceró sobre Carola Reyna: "Hasta el día de hoy nos estamos conociendo. Hay veces que no nos reconocemos"

Después de 32 años de relación, Boy Olmi y Carola Reyna siguen hablando de su historia en presente. Invitados a Patria y Familia por Luzu TV, la pareja repasó cómo empezó todo y sorprendió con una definición que sintetiza su vínculo. “Nos estamos conociendo hasta el día de hoy. Hay veces que no nos reconocemos”, aseguró el actor, lejos de cualquier frase hecha.

Carola Reyna recordó cómo empezó su historia de amor con Boy Olmi

La frase no fue casual. Cuando el conductor les recordó que llevan más de tres décadas juntos, Boy respondió sin pensar: “32 años”. Sin embargo, para él el tiempo no implica estancamiento. “Hay cosas que nos atraen todavía y muy parecidas del otro”, explicó, dejando en claro que la clave no estuvo en creer que ya conocían todo del otro, sino en seguir mirándose como si siempre hubiera algo nuevo por descubrir. Carola reconstruyó el inicio del vínculo como una historia contada “por capítulos”. “Fue muy por etapas, porque nos prestábamos atención sin conocernos”, recordó.

Boy Olmi y Carola Reyna

En esos primeros años, ella observaba con curiosidad lo que él hacía profesionalmente. “A mí me llamaba la atención lo que él hacía. Boy se recortaba del actor. En esa época escribía para el Sí de Clarín. Ya era a ver qué pone”, contó. También repasó el momento en que Olmi trabajó en El pecado de Oyuki en México. “Boy había comprado una cámara de video e inventó para nosotros el… Entonces él iba mostrando, y eso lo mostraron en cuatro capítulos en Badía y Compañía”, detalló, apelando a una memoria compartida que, según dijo en broma, remite “a los dinosaurios”. “Yo decía: ‘Qué tipo original’”, confesó sobre lo que le generaba verlo crear.

Boy Olmi habló de la sorpresa constante en la pareja

Boy agregó que él también la miraba desde lejos. “Yo te vi en una película. Y uno se va viendo a distancia y se va encontrando”, explicó. Para el actor, esa construcción gradual fue parte esencial del vínculo que formaron. No hubo un flechazo cerrado, sino una curiosidad sostenida en el tiempo.

“Hay algo del divertirse con el otro que si no está, va muerto”, sostuvo Boy Olmi y profundizó: “De no terminar de acomodarte del todo, porque el otro te sorprenda. No hay algo establecido en nosotros”. Aun así, reconoció que lograron organizar una vida que funciona. “Tenemos un montón de cosas que funcionan muy bien en la vida que hemos organizado, pero de golpe nos sorprendemos con cosas. Mucho, mucho”, concluyó.