Así viven Carola Reyna y Boy Olmi: hamacas paraguayas, plantas y muchos colores

Carola Reyna y Boy Olmi mostraron en su hogar su estilo de vida marcado por la presencia de hamacas paraguayas, plantas y muchos colores. Su casa en San Telmo refleja una propuesta estética que combina naturaleza, arte y detalles personales en cada rincón. La propiedad se distingue por la manera en que cada espacio transmite la identidad de ambos.

Muchas plantas y hamacas paraguayas, la increíble casa de Carola Reyna y Boy Olmi

Carola Reyna y Boy Olmi crearon un espacio único donde las hamacas paraguayas, las plantas y los colores vibrantes se integran como parte de su identidad. La vivienda se presenta como un lugar que transmite creatividad y personalidad en cada ambiente. Su casa se convierte en un reflejo de la forma en que la pareja organiza su vida cotidiana.

Boy Olmi

Con una trayectoria consolidada en cine, teatro y televisión, la pareja compartió con Divina Comida (Telefe) cómo construyó un espacio personal que refleja su estilo y su manera de habitar. Su residencia en San Telmo se convirtió en un verdadero refugio, donde la naturaleza, el arte y las paletas cromáticas se combinan para dar forma a un ambiente único.

Uno de los elementos más llamativos de la casa de Carola Reyna y Boy Olmi son las hamacas paraguayas, que se integran en distintos ambientes y aportan un aire relajado. Estos detalles marcaron la idea de un hogar pensado para disfrutar del tiempo libre y para crear espacios de encuentro con familiares y amigos.

Boy Olmi

La presencia de plantas es otro de los rasgos distintivos. La pareja de artistas decidió llenar su hogar de verde, con especies que se distribuyen en patios, balcones y espacios interiores. La vegetación no solo aporta frescura, sino que también se integra como parte de la decoración, generando un entorno natural que acompaña a la perfección con obras de arte.

Las obras de arte que dan vida a la casa de Carola Reyna y Boy Olmi

La casa de Carola Reyna y Boy Olmi se distingue por la presencia de obras de arte y piezas que reflejan la sensibilidad de la pareja. Pinturas, esculturas y objetos de diseño se integran en los ambientes, creando un espacio que combina su vida diaria con su conexión con lo artístico. Estos detalles marcan los rasgos más destacados de la vivienda.

Boy Olmi

Por otro lado, uno de los detalles que más llamó la atención de sus seguidores fue el papel que ocupan los colores en la propuesta estética de la residencia. Las paredes, los muebles y los objetos decorativos se combinan en tonalidades que aportan dinamismo. Esta elección reforzó la idea de un hogar lleno de vida, donde cada detalle transmite creatividad.

Más allá de los elementos decorativos, la propiedad de la pareja se presenta como un refugio. Cada rincón fue pensado por Carola Reyna y Boy Olmi para descansar, compartir y desarrollar proyectos. La elección de San Telmo reforzó la conexión de ambos con la historia y la cultura de la ciudad, aportándole un marco característico a su estilo de vida.

Boy Olmi y Carola Reyna

Carola Reyna y Boy Olmi mostraron en su hogar una forma de vida que se refleja en cada detalle. La presencia de hamacas paraguayas, la abundancia de plantas y la elección de colores vibrantes se integran en un espacio que transmite identidad y creatividad. Su propiedad en San Telmo se presenta como un entorno donde la naturaleza y el arte conviven en armonía.

VDV