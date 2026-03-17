Wanda Nara recordó su enfermedad al despedir a Maxi López de MasterChef: "En mi momento más difícil estuviste"

La semifinal de MasterChef Celebrity Argentina 2026 no será recordada únicamente por las hornallas, sino por un quiebre histórico en la cronología de una de las parejas más mediáticas del país. Tras la eliminación de Maxi López, Wanda Nara dejó de lado su rol de conductora para fundirse en un abrazo con el padre de sus tres hijos varones, recordando el papel fundamental que él jugó cuando la salud de la empresaria se convirtió en una preocupación nacional.

El llanto de Wanda Nara y una redención pública

Tras el anuncio de que Maxi López quedaba fuera de la competencia a un paso de la gran final, el estudio se tiñó de una atmósfera de respeto y emoción. Wanda Nara, visiblemente conmovida, no escatimó en elogios para quien fuera su mayor adversario legal durante años.

"Sé que luchaste por lo que dijo la gente, por tus chicos en el exterior. Acá tuviste a tres adolescentes que te pudieron disfrutar y, a pesar de todo lo que se dijo, vos siempre fuiste un papá presente", expresó la conductora entre lágrimas. La frase no solo buscó limpiar la imagen pública del deportista, sino también reconocer el esfuerzo logístico de Maxi López para estar cerca de Valentino, Constantino y Benedicto durante las grabaciones en Argentina.

Maxi López y Wanda Nara

La mención a su enfermedad: ¿Qué tiene Wanda Nara?

El momento de mayor tensión emocional llegó cuando Wanda Nara vinculó la presencia de Maxi López con su batalla personal contra la leucemia mieloide crónica. Cabe recordar que el diagnóstico de la conductora se hizo público a mediados de 2023, en medio de una tormenta mediática que la obligó a internarse de urgencia en Buenos Aires.

"En mi momento más difícil estuviste y yo voy a estar para vos cuando lo necesites", sentenció Wanda, refiriéndose a cómo Maxi López viajó de urgencia desde Londres apenas se enteró de la gravedad del cuadro, dejando de lado cualquier diferencia previa para organizar el cuidado de sus hijos y brindar soporte emocional a su exmujer.

Es importante recordar que la enfermedad de Wanda Nara marcó un antes y un después en la dinámica familiar. La leucemia es un tipo de cáncer de los tejidos que forman la sangre, y en el caso de la empresaria, ha requerido un tratamiento riguroso que ella misma ha compartido en sus redes sociales para concientizar.

Durante este proceso, la relación de la mediática con Mauro Icardi atravesó múltiples crisis, lo que hizo que el apoyo de Maxi López fuera aún más relevante. Mientras el hoy novio de la China Suárez cumplía sus compromisos futbolísticos en el exterior, Maxi se instaló en Argentina, demostrando una madurez que culminó en el discurso de esta semifinal.

Wanda Nara también tuvo palabras de agradecimiento para la actual pareja de Maxi López: "Le agradezco a tu familia, a Daniela (Christiansson) con un bebé recién nacido. Todos están orgullosos de vos". Este gesto selló la paz definitiva entre las familias ensambladas, algo que hace años parecía imposible.

AM