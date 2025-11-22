Así es la casa de Boy Olmi y Carola Reyna: un refugio lleno de su impronta y personalidad

Boy Olmi y Carola Reyna comparten en la actualidad una residencia que se fue construyendo con tiempos compartidos y espacios personales. La propiedad, en la que la actriz vivió sola durante años, fue incorporando la presencia del actor en una convivencia que se consolidó progresivamente y sin intervenciones abruptas.

Así es la increíble casa que comparten Boy Olmi y Carola Reyna

Boy Olmi y Carola Reyna habitan una casa que condensa trayectos individuales y momentos compartidos, en una convivencia que se consolidó de manera gradual. El espacio, inicialmente ocupado por ella, fue adaptándose a nuevos usos sin perder sus características originales. La incorporación de detalles de cada uno, objetos funcionales y escenarios cotidianos marca una evolución silenciosa del espacio, que hoy se refleja en la propiedad.

La residencia, de estilo clásico con detalles contemporáneos, se distingue por su patio interno, techos altos y ambientes que conservan una estética cálida y funcional. No se trata de una vivienda intervenida por grandes reformas, sino de un espacio que fue adaptándose a las necesidades de quienes lo habitan. Durante una transmisión de Divina Comida (Telefe), el director de cine no perdió oportunidad para mostrar cada rincón de su hogar.

Carola Reyna vivió sola en la propiedad durante décadas. En ese tiempo, la casa funcionó como refugio creativo, lugar de descanso y escenario de sus proyectos personales. La decoración, sobria y cuidada, refleja una sensibilidad estética que prioriza la luz natural, los materiales nobles y una paleta de colores neutros. Libros, objetos de viaje y piezas artesanales conviven en armonía.

Mientras tanto, la llegada de Boy Olmi fue progresiva. Según relataron en distintas entrevistas, él comenzó a ocupar la casa “de a poquito”, respetando los tiempos y el espacio de la actriz. Esa transición se dio sin mudanzas abruptas ni decisiones inmediatas. Fue una convivencia que se fue construyendo desde lo cotidiano: cenas compartidas, proyectos en común y momentos que fueron consolidando una dinámica doméstica.

Ambos actores coinciden en que la casa no es solo un lugar físico, sino también un espacio simbólico. Allí ensayaron juntos durante la pandemia, realizaron transmisiones en vivo y compartieron actividades vinculadas a sus trabajos. La cocina, por ejemplo, se convirtió en escenario de encuentros virtuales, donde mostraban recetas, charlas y fragmentos de su vida cotidiana.

La propiedad cuenta con ambientes amplios, techos altos y un patio que funciona como pulmón verde. Las plantas, el mobiliario de madera y los detalles en hierro forjado aportan una estética que combina lo clásico con lo funcional. No colocaron objetos de ostentación ni elementos decorativos excesivos, sino aquellos que mantienen su esencia.

En el living, los sillones de lino claro conviven con una biblioteca que recorre una de las paredes. Fotografías familiares, cuadros de artistas locales y piezas de cerámica completan la escena. La luz natural entra por ventanales amplios, que dan al patio y permiten que el verde se integre al interior. La habitación principal mantiene la misma línea estética: colores suaves, textiles naturales y una disposición que privilegia el descanso.

La convivencia entre Boy Olmi y Carola Reyna se refleja en una residencia que evolucionó con el tiempo, en la que cada etapa encontró lugar sin imposiciones. Lo que comenzó como una vivienda habitada exclusivamente por ella se fue transformando en una residencia compartida, con incorporaciones paulatinas que respetaron las rutinas de los dos.