Todas las fotos de Calu Rivero de su emotivo regreso a Nueva York con sus hijos

Calu Rivero vivió durante tres años en Nueva York, donde buscó conectarse más con ella misma, sobre todo durante la pandemia. Sin embargo, su vida cambió con el correr de los años, y formó una familia de cuatro con sus dos hijos y su pareja actual. En este nuevo contexto que se le presenta, regresó a esa ciudad de importancia para ella, y reflexionó sobre el paso del tiempo y los cambios personales que vivió gracias a los menores que ahora la acompañan.

Las mejores fotos de Calu Rivero en Nueva York

Calu Rivero regresó a Nueva York, esta vez de vacaciones, y con sus hijos Tao y Bee, fruto de su relación con Aíto de la Rua. En su cuenta de Instagram, abrió la bitácora de fotos con un video de los menores bailando, y continuó con diversos posteos que mostraron la alegría de todos ellos al estar en la Gran Manzana. Entre caminatas y paseos en barco, le enseñó a los menores algunos de los lugares donde estuvo cuando residió en ese lugar.

De esta manera, reflexionó en los posteos sobre los viajes con niños y su cambio personal en estos años. En una primera publicación, la actriz aseguró que es fanática de viajar con sus hijos, a pesar de los comentarios sobre llevarlos al exterior. "Lo que se graba en sus cuerpos no tiene precio, ninguna escuela lo enseña", expresó. Al mismo tiempo, compartió fotos de ellos en las calles o plazas de la ciudad estadounidense, y junto a una de sus amigas más íntimas con la que disfruta de estos días.

Sin embargo, muchos de sus seguidores se cuestionaron qué sentía al volver a un lugar que fue significativo para ella en el pasado. Sin dudarlo, y con la felicidad en el rostro y esparciéndose en sus fotos, Calu reflexionó: "Viví tres años en esta ciudad. Volver ahora, con mis dos hijos, es otro plano: el mismo mapa, pero con otra mirada. Todo cambia, todo se mueve, todo respira distinto". Ella se mostró contenta con el cambio que siente en su forma de caminar y lucir sus atuendos, encontrando un balance entre "lo que quiero ser y lo que puedo". Finalmente, cerró: "Me gusta esta versión mía, la que cede espacio, la que se desarma un poco para hacer lugar a dos mundos chiquitos".

Los seguidores de Calu Rivero halagaron sus fotografías y la importancia que le da a los viajes con los menores, para que aprendan de diferentes culturas. Sin embargo, también se emocionaron con ella al poder ser parte de ese regreso a una ciudad que marcó en su vida. La actriz formó su vida conectada a la naturaleza en la Argentina, y no duda en hacer que Tao y Bee disfruten de las experiencias que les puede dar su país. Sin embargo, lleva en el corazón lo que aprendió alrededor del mundo, y vuelve parte a sus hijos de esos momentos importantes.

A.E