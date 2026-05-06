El look ecuestre chic de Calu Rivero que redefine la moda de campo

Instalada hace tiempo en su vida rodeada de naturaleza, caballos y un estilo mucho más conectado con lo esencial, Calu Rivero volvió a captar todas las miradas con un look que resume a la perfección su universo actual. Desde su cuenta de Instagram, la actriz compartió un carrusel montando a caballo al atardecer y sorprendió con una apuesta fashionista que reinterpreta el clásico estilo de campo desde una perspectiva audaz y sofisticada.

Calu Rivero

Desde Uruguay, Calu Rivero deslumbra con su apuesta ecuestre chic

Lejos de los códigos tradicionales de la indumentaria rural, Calu Rivero apostó por un conjunto de dos piezas en clave monocromática plateada, confeccionado en un tejido de lúrex. La camisa, de corte oversize y estética masculina, contrasta con la rusticidad del entorno, mientras que el pantalón fluido aporta movimiento y potencia el efecto luminoso del outfit. El resultado es una imagen casi cinematográfica, donde el brillo dialoga con los tonos cálidos del paisaje.

El look ecuestre chic de Calu Rivero

Pero el verdadero acierto del estilismo está en el equilibrio. Para “bajar a tierra” la propuesta, la actriz suma accesorios de cuero en tonos marrón chocolate que remiten directamente a la tradición gaucha. El cinturón porta-objetos suma un guiño funcional y artesanal, mientras que las botas texanas elevan el look con un detalle inesperado: punteras rojas con bordados negros que rompen la paleta y aportan personalidad.

Los complementos acompañan sin competir. Gafas de sol de líneas sutiles con cristales degradados en tonos tierra y un beauty look natural —piel fresca y cabello suelto con ondas— refuerzan esa estética relajada que define su estilo.

El impactante look de Calu Rivero

Este look no es casual. Desde su mudanza a Uruguay, Calu Rivero construyó una identidad donde la vida en el campo, la maternidad y la conexión con lo simple conviven con su costado más creativo y fashionista. En ese cruce, logra resignificar la moda ecuestre y llevarla a un terreno completamente nuevo.