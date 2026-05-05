Calu Rivero se sinceró sobre la educación anarquista de sus hijos: "Sin miedo a pensar distinto"

Calu Rivero volvió a marcar el rumbo en la crianza de sus hijos y lo hizo con una definición que no pasó desapercibida. A través de sus redes sociales, la actriz e influencer compartió una imagen de la tapa del libro La anarquía explicada a los niños y dejó en claro cuál es el eje que guía la educación de Tao y Bee: "Criar sin miedo a que piensen distinto".

Calu Rivero con Tao y Bee

Calu Rivero se sinceró sobre la educación anarquista de sus hijos

Lejos de los modelos tradicionales, Calu Rivero expuso a través de un posteo de Instagram su mirada sobre la crianza con una frase breve pero contundente, que conecta con una idea más amplia de libertad, autonomía y pensamiento crítico desde la infancia.

El libro que eligió no es casual. La anarquía explicada a los niños, escrito en 1931 por el pedagogo José Antonio Emmanuel, surge en un contexto histórico particular: la Segunda República española, un período en el que la educación y la promoción de la lectura ocuparon un lugar central dentro de los proyectos culturales y sociales. En ese marco, distintas corrientes vinculadas al movimiento libertario impulsaron materiales pedagógicos con una fuerte impronta emancipadora.

El libro que recomendó Calu Rivero

El texto de Emmanuel busca acercar a los más chicos los principios de la escuela racionalista. A través de un lenguaje accesible, propone fomentar la curiosidad, el pensamiento independiente y el cuestionamiento de las estructuras establecidas. "Que el libro sea tu mejor amigo, tu consejero, tu guía. Nunca sabremos bastante. Quien añade ciencia, añade anarquía. Investiga por ti mismo", resume uno de sus fragmentos más representativos.

Además, el autor, reconocido por su trabajo con niños y niñas en situación de vulnerabilidad, planteaba la educación como una herramienta de transformación social, promoviendo valores como la libertad individual, la cooperación y la construcción de conocimiento sin imposiciones.

Calu Rivero

En ese sentido, la elección de Calu Rivero parece alinearse con una forma de crianza que prioriza el desarrollo de la identidad propia y el pensamiento libre desde edades tempranas. Sin dar mayores detalles sobre cómo lo aplica en la vida cotidiana, la actriz dejó entrever que su apuesta está en acompañar a sus hijos desde un lugar más abierto, donde el cuestionamiento y la diversidad de miradas no solo están permitidos, sino que son bienvenidos.