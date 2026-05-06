Julieta Díaz sorprendió a sus seguidores al revelar un giro en su carrera que la conecta con una faceta poco conocida. Si bien ya había tenido algunas presentaciones como cantante, este proyecto marca un hito: se encuentra trabajando en su primer disco solista. A través de un posteo en su cuenta de Instagram, adelantó que el material "va por otro lado" de todo lo que hizo hasta el momento.

Julieta Díaz

El cambio de rumbo de Julieta Díaz que llegó en un momento clave de su vida

Julieta Díaz compartió la feliz noticia de la producción de su primer disco en sus redes sociales. En las imágenes del carrusel se la puede ver con auriculares, concentrada en pleno proceso creativo junto a su amigo y productor musical Javier Montaldo, con quien lleva años construyendo este camino.

"Estoy en proceso de terminar mi primer disco solista. Qué alegría y gratitud", escribió, dejando entrever la emoción que atraviesa esta nueva etapa. También mencionó al ingeniero de sonido Guillermo Mandrafina, a quien definió como "el mago del sonido", encargado de los últimos detalles antes del lanzamiento.

Julieta Díaz anunció la producción de su primer disco

Tal como explicó en la publicación, este cambio de rumbo artístico llega en un momento clave de su vida personal. La actriz contó que atravesó semanas difíciles debido a intensos problemas cervicales que la obligaron a frenar su rutina. Sin embargo, lejos de vivirse como un obstáculo, ese parate se transformó en un espacio de introspección y reconexión. En su relato aparecen elementos espirituales como el I Ching, símbolos de protección y recuerdos familiares que funcionaron como guías en medio de la incertidumbre.

"Mi casa hecha refugio cuando más la necesito", expresó, sintetizando el tono de este presente atravesado por la búsqueda de calma y fortaleza. En ese mismo mensaje, dejó entrever que la música será el canal para compartir todo ese proceso emocional con su público: "En un tiempo los abrazaré también con música".

Julieta Díaz y Javier Montaldo

El anuncio no pasó desapercibido entre sus colegas, quienes celebraron este nuevo rumbo con entusiasmo. Figuras como Gloria Carrá, Monna Antonópulos y Cecilia Roth dejaron mensajes de apoyo y felicitaciones, acompañando este salto artístico que marca un antes y un después en su carrera.

Con este proyecto, Julieta Díaz no solo amplía su universo creativo, sino que también se anima a mostrarse desde un lugar más personal, en sintonía con un momento de transformación que, como ella misma define, es "muy hermoso".