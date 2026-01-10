Julieta Díaz a los besos con su nuevo novio en Mar Azul: las fotos

Julieta Díaz arrancó este 2026 disfrutando de unas vacaciones en la Costa Atlántica. De acuerdo a lo publicado en su cuenta personal de Instagram, la actriz está alojada en Mar Azul regocijándose del sonido del mar y tardes de playa, donde la lectura es su principal aliada. Sin embargo, en las últimas horas, su nombre cobró fuerza en los principales programas de espectáculos tras haberse difundido imágenes de ella a los besos con un hombre, quien sería su nuevo amor.

Piedra libre para Julieta Díaz

En la última emisión de LAM (América TV), Pepe Occhoa reveló un nuevo amor del verano y lanzó la primicia: “Nos mandaron hoy una foto donde se la ve a Julieta Díaz a los besos con un señor. Ella está en Mar Azul”. En este sentido, el periodista de espectáculos se dispuso a describir la postal de la actriz con su nueva pareja. Al parecer, los tortolitos estaban en un sofisticado restaurante de la costa bonaerense cuando uno de los testigos los retrató muy acaramelados.

Julieta Diáz

"Una foto donde se la ve a los besos, un beso apasionado por arriba de la mesa, con un hombre”, explicó el panelista del ciclo. Fue en ese momento en el que Ángel de Brito aportó: “Están sentados uno enfrente del otro, lo que quiere decir ‘besame’, y se besan por arriba de la mesa. Pasión total”. Sin embargo, la identidad del dueño del corazón de la intérprete es un misterio: “Es un señor muy lindo, pero no dimos con el nombre todavía".

Julieta Díaz con su novio

Las pistas que dio Julieta Díaz en su cuenta de Instagram

Pese a no haber blanqueado de forma pública su romance con el hombre que conquistó su corazón, se pudo ver que, en el recap que hizo Julieta Díaz con motivo de celebrar Año Nuevo, su nuevo amor caminaba a lo lejos por la orilla del mar. Mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram la dramaturga deslizó las postales más significativas de este comienzo de año, a las que sumó una frase que cobró sumo significado.

“Que sea un refugio o no sea. Llegó el 2026 con mucho dolor. Esperemos estar cerca y querernos. Cuidarnos. Ayudarnos. Ser lo mejor que podemos ser”, escribió en el pie del carrusel de imágenes. Si bien sus seguidores celebraron que esté leyendo y reconectándose con su esencia y la inmensidad del océano, lo cierto es que no pasó desapercibido la silueta de su nuevo compañero de vida.

Cabe destacar que, tras oficializar su separación de Gervasio Troche -a quien conoció en 2020-, Julieta dejó en claro sus ganas de volver a apostar al amor. “Estoy abierta a conocer a alguien para pasarla bien y acompañarse de esa manera más romántica", sostuvo en una entrevista que le brindó a Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, para La Once Diez. En esta línea, afirmó convencida: “Pero creo cada vez más que no hay que definir tanto las cosas. A veces es difícil armar una pareja porque lleva tiempo y trabajo, y compartir algo con alguien se va transformando en otra cosa. Obviamente, siempre siendo responsable y respetuosa, pero ahora estoy aceptando lo que se puede porque ya tengo 47 años”.

Novio de Julieta Díaz | Instagram

Julieta Díaz es una de las actrices más queridas del espectáculo nacional y, también, una de las que más preserva su vida sentimental de las cámaras y del ojo público. No obstante, a través de sus redes sociales, abre las ventanas de su vida privada para mostrarle a todos sus seguidores y fanáticos el destino turístico que eligió para descansar; aunque esta vez, dejó entrever que el amor volvió a golpear las puertas de su corazón.

NB