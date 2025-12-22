Érica Rivas, Gonzalo Heredia, Mercedes Morán y Julieta Díaz arrasan en Netflix con una serie argentina de suspenso, terror y misterio

La llegada de La Casa a Netflix volvió a poner en primer plano una de las series argentinas más originales de la última década. Con un elenco encabezado por Érica Rivas, Gonzalo Heredia, Mercedes Morán y Julieta Díaz, la producción se impone entre las más vistas gracias a su combinación de suspenso, terror y misterio, y a una narrativa que desafía las estructuras tradicionales.

La casa - Netflix

La ficción, dirigida por Diego Lerman y Fernando Zuber, construye su potencia desde un concepto tan simple como inquietante: una misma casa, múltiples historias y décadas atravesadas por conflictos humanos, sociales y políticos. En ese marco, Érica Rivas se destaca en uno de los episodios más recordados por la intensidad emocional de su interpretación y la crudeza del relato que le toca encarnar.

De qué trata La Casa

La Casa es una serie antológica compuesta por 13 episodios, todos ambientados en una vivienda ubicada en el Delta del Tigre. Cada capítulo transcurre en un momento histórico distinto, desde 1929 hasta un futuro hipotético en 2029, y presenta personajes que desconocen por completo lo ocurrido con los habitantes anteriores.

La casa, silenciosa y omnipresente, se convierte en testigo de secretos, tragedias, rituales, romances y situaciones límite. En uno de los relatos más tensos, Gonzalo Heredia protagoniza una historia atravesada por el suspenso psicológico, donde la desconfianza y el encierro juegan un rol clave.

Otro de los grandes puntos altos llega de la mano de Mercedes Morán, quien aporta solidez y profundidad a un episodio cargado de dramatismo. Su presencia eleva el relato y refuerza el tono inquietante que atraviesa toda la antología. Por su parte, Julieta Díaz sorprende con una participación que combina sensibilidad y extrañeza, en una historia donde lo cotidiano se vuelve perturbador y nada es exactamente lo que parece.

La Casa vuelve a reunir el impacto de Érica Rivas, Gonzalo Heredia, Mercedes Morán y Julieta Díaz, consolidándose como una de las ficciones argentinas más potentes de los últimos años. Aunque fue estrenada originalmente en la TV Pública, la serie llegó a Netflix recientemente, donde encontró una nueva audiencia que la llevó, una vez más, al centro de la conversación.