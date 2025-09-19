Cami Homs viajó a Miami para que su expareja Rodrigo de Paul pueda pasar tiempo con sus hijos en común, Francesca y Bautista. A través de su red social de Instagram, la modelo mostró parte de su estadía en suelo estadounidense disfrutando de su dulce espera, fruto de su amor con José Sosa, y publicó un llamativo mensaje que levantó sospechas de ser el posible nombre de su bebita.

Cami Homs mostró su viaje a Miami y un detalle despertó especulaciones del posible nombre de su hija en camino

A principios de agosto, Cami Homs y José Sosa organizaron un evento íntimo para revelar que estaban esperando su primera hija en común. La influencer, que en ese entonces ya se mostraba con una incipiente pancita, lloraba de felicidad y emoción, y ahora comparte su ansiedad por conocer a su beba.

En las últimas horas, Camila tuvo que subirse a un avión rumbo a Miami, Estados Unidos, junto a Francesca y Bautista para que los pequeños puedan visitar a su padre Rodrigo de Paul. En su cuenta de Instagram, la joven publicó una serie de postales que refleja su paseo por la ciudad durante una tarde soleada y tranquila.

En las imágenes, la influencer posa con una bebida fría de frutos rojos y un look comfy en color gris compuesto por un buzo corto con capucha y un pantalón súper holgado, que combinó con un par de zapatillas deportivas para mayor comodidad al andar.

Cami Homs

Como accesorio, Cami Homs llevó una bandolera blanca triangular con correa negra de una reconocida firma italiana. Su posteo cosechó miles de "likes" en pocas horas y sus seguidoras no dudaron en halagar su dulce pancita de embarazada. "Hermosa Cami", "Mamacita", "Me da ganas de embarazarme otra vez", "La mamá más hermosa", "Qué divina esa panza", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió su publicación.

Además, su mensaje que decía "Mia" junto al emoji de una palmera generó una fuerte sospecha en las personas que siguen su contenido. Y es que justamente espera una niña y Mía podría significar el nombre que pensó junto a su pareja José Sosa para llamar a su hijita. Sin embargo, para otros usuarios se trató simplemente del lugar en donde se encuentra pasando unas breves vacaciones.

Cami Homs

Lo cierto es que el particular epígrafe que acompañó sus postales no pasó desapercibido y generó muchas dudas. En resumen, Cami Homs mostró su viaje a Miami y un detalle despertó especulaciones del posible nombre de su hija en camino, fruto de su amor con el futbolista de Estudiantes.