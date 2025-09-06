Cami Homs confesó que se sintió “la peor madre del mundo" con su nuevo embarazo por la reacción de su hija

Cami Homs atraviesa un nuevo embarazo, producto de su relación con José Sosa. Una situación que la llena de alegría, pero que también ha traído consigo ciertas dificultades, tanto físicas como con sus otros dos hijos, de su anterior relación con Rodrigo De Paul.

La reacción de la hija de Cami Homs que destrozó el corazón de la modelo

El pasado 4 de agosto, hace menos de un mes, Cami Homs anunció su tercer embarazo. Si bien intentó que la noticia se mantuviese en secreto, un día antes se filtraron imágenes de la mega fiesta de revelación de género, lo que aceleró el proceso y la llevó a confirmar la noticia.

Cami Homs y José Sosa.

En una entrevista con el stream de Multitalent TV, Cami Homs habló de cómo vive esta nueva etapa de su vida, con la llegada de su tercer hijo en general y el primero con José Sosa. Fue en ese contexto, que reveló la reacción de los más pequeños ante el inminente nacimiento de un nuevo hermanito.

Cami reveló que el plan original fue informarles de la noticia antes de la revelación de género, justo después de que volvieran de un viaje. Si bien con Bautista no hubo mayores problemas, fue Fran la que tuvo una reacción que n o esperaba. “Fue un trauma, no se lo tomó nada bien”, contó.



"Fran es súper absorbente mía. Quería hermanito, ella como que sí, no la veía negada. Ama a los bebés”, comenzó diciendo, revelando que por esa situación creía que se iba a tomar bien la noticia. “Pero cuando llegó el momento, la realidad de enfrentar la situación, fue como que primero se quedó helada, no me decía nada y yo: 'Decime algo hija'. Y no, que no quiero, lloriqueó un poco. Y después me dijo: 'Mamá, pero yo quiero ser tu única hija'”, continuó.

Tras esas primeras declaraciones, Cami Homs contó que la respuesta de su hija la afectó muchísimo. “El corazón... no entienden, chicas. Se me estrujó el corazón en ochocientos mil pedazos, te sentís la peor madre del mundo. Y me sentía muy mal”, narró.

Por fortuna, la situación terminó resolviéndose de la mejor manera posible. La modelo habló con su hija y le explicó que siempre iba a ser su “princesa mayor, su primera hija” y que eso no va a cambiar. Una frase que hizo que la niña entendiera y se sintiera mejor.

Cami Homs y sus dos hijos.

De esta manera, Cami Homs reveló la reacción de sus hijos ante la noticia del embarazo y la manera en la que la afectó la respuesta de Fran. Por fortuna, todo terminó saliendo bien y quedó como una pequeña anécdota.