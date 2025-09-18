Cami Homs enfrentó las críticas y defendió su rutina de ejercicios: "Sigan hablando"

Para Cami Homs las rutinas de entrenamiento se convirtieron en un estilo de vida. La exparticipante de MasterChef combina sus labores como madre con rutinas laborales y jornadas de entrenamiento para equilibrar su organismo y sentirse bien con ella misma. Todas estas aristas en su vida son mostradas en sus redes sociales como sinónimo de empoderamiento, vitalidad y amor por el fitness. Sin embargo, a algunos de sus seguidores les pareció sumamente un exigente método de entrenamiento, por lo que fue duramente criticada.

Ante esto, la expareja de Rodrigo De Paul salió al cruce de sus haters haciendo valer su derecho a vivir libremente.

Cami Homs furiosa con los haters

Al igual que Sol Pérez y Alejandra Maglietti, Cami Homs decide gestar en el marco de una exigente rutina de ejercicios físicos. Todos ellos son compartidos ante sus más de 1,2 millones de seguidores quienes, a menudo, celebran sus logros y le propician halagos. No obstante, en esta oportunidad, la exconcursante de MasterChef fue severamente criticada por un grupo de usuarios que consideró “innecesaria y excesiva” sus prácticas de gimnasio a tal punto que “no era bueno para el bebé”.

"No me aconsejes porque no me importa tu consejo. No te gastes en escribirme porque ni te leo”, comenzó diciendo muy jocosa. Asimismo, no dudó en dejar en claro que los comentarios y las opiniones negativas ni siquiera son contempladas por ella. Además, señaló que no es la primera vez que recibe una observación de esta índole, sino que hasta integrantes de su propia familia se dan la libertad de generar juicios de valor acerca de las decisiones que toma para su bienestar. "Me pasa que hasta mi mamá a veces me dice cosas y yo le aclaro que voy a vivir mi embarazo como quiera, desde mi experiencia. Imaginen que, si no me importa lo que me dicen mi mamá y mi hermana, mucho menos me va a importar lo que me diga alguien que no conozco".

En este marco, remarcó que está siendo cuidada por un profesional competente para el entrenamiento de personas gestantes y que todos los procedimientos no ponen en riesgo la integridad de su hijo por nacer. "Me critican muchísimo por lo del gimnasio, me piden que me relaje, pero a mí me hace bien, me llena el alma. Obviamente no soy una loquita que hago cualquier cosa, sino que voy guiada por un profesional. Nunca haría nada que pudiera dañar a mi bebé", dijo alejándose de todo vínculo con la vigorexia.

Una vez más, Cami Homs se enfrenta a sus detractores y responde con altura, pero con contundencia, a las opiniones insolentes de aquellos que se creen con el derecho de hacer un juicio de valor sobre su persona y su rol como madre. De esta manera, demostró que está dispuesta a continuar con las rutinas de su día a día pese a quien le pese ya que la vida de su hijo no corre riesgo alguno.

