Embarazada de una nena, fruto de su amor con José Sosa, Cami Homs se muestra activa en sus redes sociales compartiendo su rutina y la dulce espera de su hija. En esta ocasión, la modelo dejó ver su rutina de ejercicios, que realiza cada mañana, y el look comfy que eligió para la ocasión.

"Mom fit": Cami Homs mostró la exigente rutina de ejercicios integrales que hace embarazada

Cami Homs atraviesa su tercer embarazo y el primero junto a su pareja, José Sosa. Fiel a su estilo, la influencer se muestra feliz y emocionada de transitar este momento tan especial aunque en los últimos días se animó a compartir cuál es el drama con el que le toca lidiar cada día. “Necesito saber qué hacer con el dolor de cabeza que tengo todos los días desde que me levanto hasta que me voy a dormir”, escribió la joven su cuenta de Instagram.

Su malestar persistente generó preocupación y varias de sus seguidoras, que fueron mamás, se sintieron identificadas con ella. Por eso, recibió varios mensajes con recomendaciones para poder estar mejor y superar las fuertes jaquecas. Tras agradecer el apoyo de las personas que se pusieron en contacto con ella, Cami Homs se mostró lista para seguir con su rutina diaria y afrontar de la mejor manera estos síntomas típicos de los primeros meses de embarazo.

Cami Homs

A través de un video compartido en su red social, Cami Homs se mostró en el gimnasio luciendo un look deportivo compuesto por un top de mangas largas color marrón y leggins de lycra de corte oxford en la misma tonalidad. En el clip se la puede ver realizando ejercicios sin impacto que trabajan el equilibrio y los músculos de forma tranquila y consciente.

Con tan sólo una colchoneta y una enorme pelota plateada pudo llevar a cabo los ejercicios de "movimiento integral" que pensó su entrenadora para que pueda seguir en movimiento y se sienta mejor. "Acompañada de la respiración, apertura de cadera, conciencia del suelo pélvico, relajación de la columna y una suave activación de zona media adaptada a su embarazo", escribió su personal trainer. Y celebró que "no le dolió la cabeza" al realizar las diversas actividades que integraban la rutina.

Cami Homs entrenando

"Qué lindo es acompañarte", agregó su profesora en un posteo que incluía 4 imágenes de la top model entrenando y dejando ver su pancita de embarazada. Ella, por su parte, escribió: "Hoy hicimos una clase hermosa. Quería relajar mi cuerpo y optamos por hacer movilidad integral y activación". De esta manera, Cami Homs mostró la exigente rutina de ejercicios integrales que hace embarazada, la cual es ideal para activar el cuerpo y los músculos de forma controlada y segura.