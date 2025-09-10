Cami Homs presumió su pancita de embarazada y José Sosa la sorprendió con un pícaro elogio

Cami Homs se encuentra en la dulce espera de su tercer hijo, el primero fruto de su amor con José Sosa. Para manejar la ansiedad de por fin conocer a su beba, la modelo entrena cada mañana junto a una personal trainer. En uno de sus recientes posteos, mostró su look deportivo y dejó ver el tamaño de su pancita de embarazada. Entre tantos mensajes, el que más se destacó fue el del futbolista, que le dejó un pícaro mensaje.

El elogio de José Sosa y Cami Homs, la madre de su hija en camino

El ejercicio brinda muchos beneficios, entre ellos liberar endorfinas, dopamina y serotonina, sustancias que mejoran el estado de ánimo, produce bienestar general y reducen el estrés y la ansiedad. Por esta razón, Cami Homs no duda en mover su cuerpo de manera consciente cada mañana, asesorada por una profesional.

Cami Homs

Embarazada de una niña, Cami Homs comparte con sus miles de seguidores su rutina de entrenamiento y los outfits que elige para estar cómoda sin resignar el estilo. En esta ocasión, se fotografió frente a un espejo y con la pelota que usa realizar sus ejercicios integrales, y escribió: "Morning (mañana)". Su look no pasó desapercibido y recibió miles de "likes" en la red social de Instagram. Entre tantos elogios, el de José Sosa no pasó desapercibido.

"Mamucha tan potra", escribió el jugador de Estudiantes junto a un emoji de un corazón prendido fuego. Al leer el mensaje de su pareja, la joven respondió súper enamorada: "Amor nuestro". Su romántico ida y vuelta cosechó muchos comentarios de buenos deseos de parte de los usuarios que aman verlos juntos.

Cami Homs

En las postales se la puede ver a Cami Homs mostrando lo grande que está su panza y luciendo un atuendo deportivo, compuesto por un top negro con tiras blancas y un pantalón de lycra tiro recto. En el living de su casa y con la luz natural ingresando por uno de los ventanales, la influencer logró captar uno de sus momentos cotidianos en plena dulce espera.

Cami Homs

Una de las imágenes que más llamó la atención de las personas que la siguen fue donde se la ve posando de perfil con la intención de compartir el crecimiento de su vientre. Si bien no reveló cuántos meses de gestación lleva, en esta publicación Camila dejó en claro que su bebé ya se hizo notar.

Cami Homs

Cabe recordar que hace unos días, la top model contó que uno de los síntomas que más sufre en este embarazo son los fuertes dolores de cabeza. “Necesito saber qué hacer con el dolor de cabeza que tengo todos los días desde que me levanto hasta que me voy a dormir", consultó a sus seguidores. Finalmente, contó que siguió algunas de las recomendaciones y que la movilidad integral la ayudó a superar este mal momento.

