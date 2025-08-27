El dramático pedido de ayuda de Cami Homs por su embarazo: "Necesito saber qué hacer"

Cami Homs transita su embarazo con una mezcla de emoción y preocupación. Desde que confirmó que está esperando una nena junto a José “Principito” Sosa, la modelo comparte en sus redes sociales imágenes de su pancita y momentos íntimos con su pareja. Sin embargo, en las últimas horas expuso un pedido que encendió la atención de sus seguidores: confesó que padece un fuerte dolor de cabeza diario que no sabe cómo aliviar.

El pedido de ayuda de Cami Homs en su embarazo

A través de sus historias de Instagram, la modelo publicó una selfie en blanco y negro y expresó su inquietud. “Necesito saber qué hacer con el dolor de cabeza que tengo todos los días desde que me levanto hasta que me voy a dormir”, escribió, revelando que se trata de un malestar persistente desde el inicio de su gestación. Su franqueza generó apoyo por parte de sus seguidores.

La historia de Cami Homs

El embarazo de Homs fue confirmado recientemente en el programa Infama (América TV). La periodista Karina Iavícoli fue la encargada de dar la primicia: “Una hermosa noticia. Había rumores sobre este tema, finalmente se confirmó. Está embarazada Cami Homs y va a tener una nena junto al Principito Sosa. ¡Vamos Estudiantes!”. La referencia al club no fue casual: Sosa es jugador de Estudiantes de La Plata, institución que celebró la noticia entre sus hinchas.

La pareja, que comenzó su relación en 2023, ya celebró el tradicional gender reveal para anunciar el sexo del bebé. Según contó Iavícoli, la familia Homs está feliz con la llegada de la nueva integrante: “Hablé con Horacio Homs, el papá de Camila, para felicitarlo y ahí finalmente me terminó de confirmar la noticia”.

A pesar de las molestias físicas, la modelo está muy entusiasmada con esta etapa. En sus publicaciones comparte momentos de tranquilidad, paseos y gestos de cariño con Sosa, con quien se la ve consolidada como pareja. Camila ya es madre de dos hijos —Francesca y Bautista— fruto de su relación anterior con Rodrigo de Paul, y ahora se prepara para recibir a su tercera hija, la primera junto al futbolista platense.

El sincero pedido de ayuda que compartió en redes se hizo viral. Es que, en medio de la exposición mediática, Cami Homs eligió mostrar también el costado vulnerable del embarazo.

F.A