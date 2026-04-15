Cami Mayan celebró su cumpleaños con un evento al estilo coquette: delicadeza, detalles y mucho amor

Cami Mayan disfrutó de una noche cargada de afecto, emoción y alegría. Pasadas las 12 de este jueves 15 de abril, la joven decidió reunir a su entorno más cercano para celebrar su cumpleaños número 27. Mediante su red social, dejó ver la intimidad de la velada y cautivó a los usuarios de las redes.

Cami Mayan mostró los delicados detalles de su cumpleaños

Cami Mayan celebró sus 27 años con un festejo íntimo y lleno de detalles que reflejaron a la perfección la estética coquette, una de las tendencias más delicadas y románticas del momento. Rodeada de amigos y seres queridos, la modelo disfrutó de una noche especial donde no faltaron los buenos deseos, el amor y una cuidada ambientación.

Las imágenes del festejo, que compartieron los invitados a través de Instagram, muestran a Cami Mayan como protagonista absoluta, sosteniendo su torta de cumpleaños mientras sonríe y se prepara para soplar las velitas. En un ambiente cálido, con iluminación tenue y una decoración minimalista en tonos neutros, cada rincón acompañó la impronta romántica del encuentro.

Cami Mayan

Uno de los grandes protagonistas fue, sin dudas, el pastel elegido para esta importante ocasión: cubierta en crema y con diseño coquette. Sus detalles delicados como moños rosa y velas altas se alinearon con el concepto general del festejo. El mismo estuvo acompañado de un candy bar que también se robó todas las miradas. Con una presentación prolija y tentadora, incluyó distintas opciones como mini tortas, cookies y preparaciones caseras dispuestas en fuentes elegantes.

En las fotografías que trascendieron, se puede ver que Cami Mayan decidió festejar su día en un espacio rodeado de madera y plantas que aportaban calidez. Sin excesos, pero con una estética bien marcada, el festejo de la influencer se caracterizó por equilibrar lo simple con lo especial.

El look moderno y total black de Cami Mayan para celebrar su cumpleaños

Para el festejo de su cumpleaños, Cami Mayan eligió un look elegante y moderno. La influencer llevó un top negro de manga larga con cuello alto y recorte frontal de forma ovalada, que aportó un toque sensual sin perder sofisticación. A esta prenda la combinó con un pantalón oscuro de caída relajada, logrando un outfit equilibrado entre lo clásico y lo actual.

El cumpleaños número 27 de Cami Mayan

Su peinado sorprendió ya que lejos de llevarlo suelto como siempre, apostó a un recogido con algunos mechones sueltos que enmarcaron su rostro. En cuanto al maquillaje, Cami Mayan eligió una piel luminosa con mirada destacada y labios color cherry. El resultado fue un estilo effortless que acompañó su vestimenta total black.

Así, Cami Mayan celebró su cumpleaños con un evento al estilo coquette donde la delicadeza, los detalles y el amor de sus amigos se destacaron por completo. Asimismo, la integrante de Luzu TV celebró un nuevo año de vida apostando a una tendencia que pisa fuerte: la vuelta a lo romántico y emocional.