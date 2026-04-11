Cami Mayan mostró su nueva habitación: diseñada por una amiga, moderna y con detalles románticos

Tras su separación de Alexis Mac Allister, Cami Mayan apostó a crecer dentro del ambiente digital como conductora de Luzu TV, como así también a crear su propia marca de maquillaje. Sus logros le permitieron mudarse a otro departamento a finales de 2025, el cual remodela y decora a su estilo con mucha paciencia. En las últimas horas, mostró cómo quedó su habitación tras algunos cambios y el diseño realizado por su amiga.

La felicidad de Cami Mayan al compartir su habitación renovada

Cami Mayan es una influencer que muestra todo en sus redes sociales, desde que se levanta hasta que se acuesta a dormir. Por esta razón, la remodelación de su nuevo departamento no iba a quedar afuera del contenido diario que sube a sus plataformas. En esta ocasión, la joven eligió mostrar la decoración que lleva su habitación y lo conforme que quedó con este espacio especialmente para ella.

Sin embargo, en el clip que subió a su cuenta de Tik Tok reveló que una amiga la ayudó a diseñar este ambiente. "Lara es la que me está ayudando con todo el diseño de interiorismo de mi departamento y la verdad que me ha salvado la vida. La amo porque siempre viene a darme una mano cuando tienen que instalar cosas y me tiene mucha paciencia", contó mientras dejaba ver el boceto que crearon en conjunto.

Cami Mayan mostró que una amiga la ayudó a diseñar su habitación

Tal como se ve en el video, la habitación de Cami Mayan combina a la perfección el estilo moderno con pequeños detalles románticos que aportan calidez y estilo. Sin dudas, este lugar de su casa fue pensado y armado por alguien que logró traducir la esencia de la influencer en cada rincón.

Además, se visualiza que predomina una estética minimalista con tonos neutros, como blancos, beige y grises suaves, que generan una sensación de amplitud y tranquilidad. Las líneas limpias del mobiliario refuerzan este concepto actual, donde menos es más, pero sin perder personalidad.

Uno de los puntos clave del ambiente es la iluminación natural, que entra a través de amplias cortinas claras, suavizando la luz y creando un clima íntimo. Este recurso no solo realza los colores elegidos, sino que también amplia el sitio y aporta un aire etéreo y delicado.

Detalles románticos: la elección de Cami Mayan para decorar su habitaciónC

Lo que realmente marca la diferencia son los detalles románticos que están presentes en la habitación de Cami Mayan: textiles suaves, almohadones en capas, mantas livianas y pequeños objetos decorativos que suman calidez. Estos elementos rompen con la rigidez del estilo moderno y le dan al espacio una impronta más acogedora y femenina.

Cami Mayan mostró su nueva habitación

Otro aspecto destacado es la distribución funcional. Todo parece estar ubicado estratégicamente para mantener el orden visual, algo fundamental en este tipo de ambientaciones. La televisión empotrada y los muebles de líneas simples contribuyen a una estética limpia, sin sobrecargar el cuarto.

De esta manera, Cami Mayan mostró su nueva habitación moderna y con detalles románticos. Según contó en su red social, la misma fue diseñada por su amiga Lara y el resultado fue lo que esperaba: un refugio perfecto que refleja no solo las tendencias actuales en decoración, sino también su impronta personal.