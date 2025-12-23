Cami Mayan se sinceró sobre su pasado con Alexis Mac Allister: "Soy otra persona. Me da cringe"

La vida de Cami Mayan cambió por completo en diciembre de 2022, pocos días después de que la Selección argentina se consagrara campeona del mundo en Qatar, cuando se separó de Alexis Mac Allister. Tres años más tarde, la influencer recordó sus primeros videos en TikTok, que coincidían con aquel romance, y fue letal al analizarlos: "Me da cringe".

Cami Mayan fue letal sobre su pasado con Alexis Mac Allister

Cami Mayan recordó sus inicios como influencer y sorprendió al reflexionar sobre "la Cami del pasado". La conductora de Luzu TV revivió un video que había grabado en diciembre de 2022, días antes de su escandalosa separación de Alexis Mac Allister, y no dudó en ser sincera: “Me da cringe”.

A través de sus redes sociales, la emprendedora aseguró: "Soy otra persona", en referencia a los cambios que atravesó desde entonces. No solo en lo laboral —donde logró consolidarse como influencer—, sino también en lo personal. "Encontré en mis borradores de TikTok un unboxing que hice de Sephora en diciembre de 2022. ¿Entienden de qué momento hablo? No entienden, chicas, soy otra persona. Es tremendo", expresó en el video, que había sido grabado cuando todavía estaba en pareja.

Luego, explicó por qué decidió compartirlo: "El video es un embole. Lo voy a subir así lo ven, porque son dos minutos de una persona que ni se anima a hablar y no sabe qué está haciendo". De esta manera, dejó en claro su crecimiento profesional y cómo logró vencer la timidez para convertirse en una de las figuras más fuertes de TikTok.

A raíz de su reflexión, los comentarios no tardaron en llegar y muchas seguidoras remarcaron la fecha de grabación. Lejos de incomodarse, Cami Mayan se lo tomó con humor. "Amo que susurra la fecha", escribió una usuaria, y la influencer respondió sin filtro: "Por las dudas, que me digan algo, viste".

Cómo fue la separación de Cami Mayan y Alexis Mac Allister

Tras cinco años juntos, la relación entre Cami Mayan y Alexis Mac Allister llegó a su fin en diciembre de 2022. El mediocampista campeón del mundo decidió poner punto final al noviazgo pocos días después de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar y, de inmediato, blanqueó su nuevo romance con Ailén Cova, quien no solo es su actual pareja sino que además era su amiga desde la infancia, lo que desató una fuerte polémica por la forma en que se produjo la ruptura.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister

Sin embargo, todo empeoró cuando la influencer regresó a la Argentina. Según relató Mayan tras dejar la casa que compartían en Brighton, Inglaterra, no pudo recuperar muchos de sus objetos personales e incluso, "le costó mucho reencontrarse con su mascota".

Cabe mencionar que, en septiembre pasado, Alexis Mac Allister se convirtió en papá por primera vez de Alaia. En su caso, el futbolista nunca dio detalles de su ruptura con Cami Mayan y se enfocó en su relación con su actual pareja, Ailén Cova.