Sofi Gonet y Cami Mayan disfrutan de sus vacaciones en Miami: tour foodie, looks fashionistas y el encuentro con una reconocida cantante

Sofi Gonet, más conocida como La Reini, y Cami Mayan decidieron volar a Miami para vivir una nueva experiencia. Las jóvenes, que son amigas hace tiempo, se mostraron felices y divirtiéndose entre planes relajados, salidas nocturnas y encuentros casuales con una mega estrella española.

El álbum de fotos de las lujosas vacaciones de Sofi Gonet y Cami Mayan en Miami

Las redes sociales volvieron a convertirse en la ventana perfecta para seguir de cerca el viaje de Sofi Gonet y Cami Mayan. Las influencers captaron todas las miradas con su escapada a Miami, donde disfrutan de unos días a puro relax. Mediante sus respectivas cuentas de Instagram, se mostraron desconectadas de la rutina y consolidando aún más su relación de amistad.

Sofi Gonet

En sus posteos, Sofi Gonet y Cami Mayan compartieron distintos momentos de la intimidad de su viaje. Una de las imágenes que más llamó la atención fue una selfie que se tomaron frente al espejo de un ascensor. Allí se puede ver a las amigas listas para salir. La participante de Masterchef Celebrity (Telefe) lució un vestido largo y blanco de estilo elegante y con detalles de herradura en plateado. Su atuendo estuvo acompañado por una pequeña cartera negra de cuero con aberturas circulares. La integrante de Luzu TV, por su parte, optó por un mono negro ajustado con pronunciado escote y recortes laterales.

Sofi Gonet y Cami Mayan

La fotografía las muestra con poses relajadas y sonrientes, dejando ver así su complicidad antes de comenzar una divertida noche en Miami. En otra de las postales se observa que el viaje también incluyó planes gastronómicos: un desayuno abundante con café helado, tostadas con palta, salmón y huevo, además de otras delicias que disfrutaron en un local de la ciudad. Asimismo, Sofi Gonet y Cami Mayan aprovecharon para visitar sus tiendas de lujo favoritas y llevarse las últimas tendencias.

La intimidad de las vacaciones de Sofi Gonet y Cami Mayan en Miami

Este tipo de momentos, simples pero especiales, también formaron parte de su recorrido por su estadía en Estados Unidos. Las noches, en cambio, estuvieron marcadas por salidas a exclusivos restaurantes y bares. En una de las imágenes se puede ver que Sofi Gonet y Cami Mayan se ubicaron en una mesa iluminada con luz tenue, copas y platos sofisticados que reflejan el clima elegante del lugar donde cenaron.

El inesperado encuentro de Sofi Gonet y Cami Mayan con una artista española en Miami

Además, Sofi Gonet y Cami Mayan compartieron fotos de una salida nocturna junto a un grupo de amigos, donde se las ve posando sonrientes y abrazados. Para esta ocasión, escogieron looks más relajados pero igual de fashionistas: La Reini apostó por un vestido ceñido en tono negro mientras que la modelo eligió un diseño estampado con escote en V.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de su viaje fue el inesperado encuentro con la cantante española Bad Gyal. Las jóvenes no dudaron en saludarla y pedirle grabar un video con ella. La artista del género urbano aceptó con amabilidad y se mostró muy cómplice junto a ellas, evidenciando la buena onda que surgió en ese momento.

De esta manera, Sofi Gonet y Cami Mayan disfrutan de sus vacaciones en Miami que incluyó, hasta el momento, un tour foodie, fotos con looks fashionistas y el sorpresivo encuentro con la reconocida cantante española Bad Gyal. Sin dudas, las amigas viven una experiencia que combina a la perfección diversión, moda y relax.