La vida de Guillermo Coppola está en el centro de la polémica gracias a la serie de Star Plus que obtuvo una fuerte repercusión.

En la ficción que protagoniza Juan Minujín se revelan detalles de la vida íntima del mánager y sus historias amorosas.

Guillermo Coppola mantuvo una serie de relaciones polémicas con figuras reconocidas del espectáculo pero también con otras mujeres de bajo perfil.

María Fernanda Callejón, Yuyito González y Alejandra Pradón fueron algunas de las mujeres que formaron parte de la vida del empresario que tuvo cuatro hijas mujeres, Bárbara, Elisabetta, Natalia y Camila a quien reconoció dos años después de su nacimiento por un examen de ADN.

La historia de Guillermo Coppola con Camila

Camila nació gracias a una relación ocasional de Guillermo Coppola con su mamá. El empresario llegó a conocerla gracias al llamado de una sociedad de hijos no reconocidos.

"Encontré a una señora, que era la que estaba haciendo el reclamo, con una bebita que tenía en la pera el hoyito tipo Kirk Douglas”, contó Guillermo Coppola sobre la llegada de Camila a su vida y la particularidad en su gesto, por lo cual la reconoció.

En diálogo con Catalina Dlugi, Guillermo Coppola asumió que tuvo una relación pasajera con la mamá de Camila. “La verdad, tengo que ser honesto, no me acordaba de la mamá. Me acordaba poco. Había pasado mucho tiempo, casi dos años, que yo no la veía. Con Camila hoy que tenemos una relación excelente”