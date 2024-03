La serie sobre la vida de Guillermo Coppola ha causado revuelo en los medios argentinos, especialmente por las controversias que rodean algunas escenas, como aquella donde se sugiere que Coppola le pidió a su entonces esposa, Yuyito González, que interrumpiera su embarazo en los años 80.

En medio de estas polémicas, Bárbara Coppola, la hija de la pareja, salió a desmentir esta versión. En una reciente declaración, Guillermo Coppola reveló que su hija Bárbara se pronunció sobre estas polémicas, asegurando que nunca existió tal situación y que ella no tiene nada que reprocharle a su padre.

"No estaba preparado ni nada, yo no sabía que iba a salir esa escena", explicó Coppola en una entrevista con “Intrusos”.

Bárbara, quien es arquitecta y lleva una vida alejada de los reflectores, confirmó a través de un mensaje emotivo que su relación con su padre es sólida y que no tiene ningún reproche hacia él. "Yo te amo con todo mi corazón, vos me hacés llorar. Gracias por existir y ser como sos, ni más ni menos. Yo no tengo nada que reprocharte", expresó Bárbara palabras expresadas por Guillermo.

Las repercusiones sobre la serie de Guillermo Coppola

La serie, protagonizada por Juan Minujín como Coppola y Mónica Antonópulos como Yuyito González, ha sido objeto de críticas y elogios, ya que aborda momentos claves en la vida de Guillermo, incluyendo el nacimiento de su hija Bárbara. Sin embargo, parece que algunas situaciones han sido distorsionadas o exageradas para agregar dramatismo a la trama.

Por su parte, Yuyito González también se ha manifestado sobre la serie de Guillermo Coppola, reconociendo que hay elementos ficcionales, pero asegurando que se trata de entretenimiento. "Hay mucho de ficción, pero bueno, se trata de un entretenimiento. No es una biografía escrita por mí de puño y letra", afirmó González en una entrevista con CARAS.

