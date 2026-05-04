Camila Morrone, la argentina que conquistó la Met Gala

En la última edición de la Met Gala, Camila Morrone volvió a captar la atención de las cámaras con una elección de estilismo que se destacó por su precisión. La actriz argentina/estadounidense eligió un camino más sutil, donde construyó impacto con simplicidad y volvió a marcar su lugar en la moda.

El gran diferencial en el estilismo de Camila Morrone

El look de Camila Morrone partió de un vestido largo en tono champagne, de silueta recta y escote strapless, que estilizó la figura con líneas limpias y una caída pareja. Sin estructuras complejas ni ornamentos innecesarios, la propuesta se apoyó en el corte y el fit como protagonistas, logrando una elegancia que no necesitó exageraciones.

El verdadero diferencial en el estilismo de Camila Morrone apareció en la capa, un elemento que transformó por completo la lectura del conjunto. Blanca en el exterior pero con un interior negro, generó un contraste que se revelaba con el movimiento, aportando así, profundidad. Este juego visual no solo rompió con la monocromía del vestido, sino que añadió una dimensión casi cinematográfica al estilismo.

Camila Morrone en la Met Gala

En cuanto al beauty, la actriz mantuvo la coherencia: cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje natural que priorizó la luminosidad de la piel. Los accesorios, discretos, acompañaron sin interferir, reforzando una idea clara donde menos es más.

De las pasarelas a la gran pantalla, la vida de Camila Morrone

Nacida en Los Ángeles pero con raíces argentinas, ya que sus padres son Lucía Solá y Máximo Morrone, Camila Morrone construyó una carrera que fue mucho más allá del modelaje. Tras sus primeros pasos en la moda, donde trabajó con marcas de lujo y protagonizando portadas de revistas internacionales, decidió apostar por la actuación, formándose y comenzando en el circuito independiente.

Camila Morrone en la Met Gala

Su reconocimiento global llegó con su papel en Daisy Jones & The Six, donde logró instalarse como una actriz con peso propio dentro de la industria. Desde entonces, su carrera no dejó de crecer, y en 2026 dio un paso más al protagonizar Algo terrible está a punto de suceder, la miniserie de Netflix que la termina de posicionar como una de las figuras latinas con mayor proyección en Hollywood.

Camila Morrone en la Met Gala

En lo personal, su historia también estuvo marcada por vínculos de alto perfil. Y es que Camila Morrone fue pareja de Leonardo DiCaprio durante varios años y mantuvo una relación cercana con Al Pacino, quien fue pareja de su madre. Sin embargo, lejos de quedar definida por esos nombres, logró construir una identidad propia, sostenida por trabajo, disciplina y decisiones estratégicas.

Camila Morrone en la Met Gala

Con cada aparición, Camila Morrone consolida su lugar dentro de la industria y reafirma el momento que atraviesa en Hollywood. Con proyectos cada vez más visibles y una construcción de imagen cuidada, la actriz se posiciona como una de las argentinas que pisa fuerte en la escena internacional.