Camila Morrone reveló la importante herencia argentina que recibió de sus padres para preparar cada proyecto laboral

La Argentina orgullosamente cuenta con destacadas personas talentosas que alrededor del mundo brillan con sus trabajos y levan al país a lo más alto, exponen sus virtudes frente a las cámaras, en la industria fashionista o junto a otras celebridades internacionales. Camila Morrone es una de ellas, la actriz y modelo estadounidense-argentina se abrió paso en Hollywood, protagonizando diversas series y películas, que cautivan a la audiencia, como también lo hace en la industria de la moda protagonizando importantes campañas. En medio de su gran boom laboral, como modelo principal para Porter, reveló la influencia argentina que le heredaron sus papás y la ayudó a mantenerse firme en la industria.

Camila Morrone / Créditos: Porter

La influencia argentina que heredó Camila Morrone

Camila Morrone es uno de los grandes talentos de raíces argentinas que lleva orgullosa la bandera a todos los proyectos que realiza. Su determinación la llevó a ser la protagonista de la nueva campaña de Porter, la exclusiva marca de diseño, donde tambíén mantuvo una profunda entrevista y contó lo mucho que se prepara para cada uno de sus trabajos. “Existe un miedo enorme a perseguir algo que realmente deseas, porque ¿y si no se cumple? ¡Qué devastador sería! Tuve que arriesgarme y empezar a ir a audiciones. Actuar no podía ser algo en lo que solo pensara todo el día en mi apartamento, imaginando, deseando y soñando. Tenía que ir a clases. Tenía que presentarme”, destacó en su entrevista con Sophia Li para el medio de comunicación de la marca fashionista.

Camila Morrone / Créditos: Porter

De esta manera, mostró una disciplina que, en sus palabras, la heredó de sus padres argentinos Máximo Morrone y Lucila Polak, ambos actores y muy conscientes de lo difícil que es conseguir un solo trabajo en esta industria. “Me preparo obsesivamente. Análisis de guiones, tareas, estudio… como si todavía estuviera en la escuela. Nunca he dado por sentado ningún papel. Ser elegida para un proyecto es un privilegio”, reveló la modelo y actriz.

Así mismo, marcó algunos de sus valores, que también vienen de su familia y de las enseñanzas que le dieron. Fue por eso que habló de sus roles femeninos más fuertes, y cómo estos papeles la ayudaron a seguir avanzando. “Soy feminista por naturaleza. Nos han inculcado el miedo a envejecer, sobre todo en Hollywood. Pero miro a mi alrededor y las posibilidades se están ampliando”, expuso en esta misma entrevista para Porter, al mismo tiempo que modeló algunas de las prendas.

Camila Morrone / Créditos: Porter

Entre proyectos de Netflix y la industria fashionista

Camila Morrone tiene un 2026 lleno de nuevas propuestas cinéfilas y fashionistas. Además de sus trabajos como modelo, y ser el rostro de Porter, se prepara para el estreno de su primera apuesta en el horror "Algo terrible está a punto de suceder", una de las nuevas series de Netflix que promete adrenalina y originalidad. Sin embargo, también trabajará junto a actores de renombre, como Tom Hiddleston y Olivia Colman, en la segunda temporada de "The Night Manager", donde se unirá al exitoso cast.

Camila Morrone / Créditos: Porter

Entre pasarelas de lujo, con apuestas minimalistas pero originales, y numerosos trabajos como actriz, Camila Morrone se hizo paso entre una industria competitiva y complicada, siempre manteniendo los ideales que sus padres le enseñaron. De esta manera, lleva con orgullo la herencia argentina a través de todos sus proyectos, y reveló que la disciplina y determinación la aprendió de sus raíces latinoamericanas.

Créditos: Porter

A.E