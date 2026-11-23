Camila Peralta atraviesa una etapa de intensa actividad profesional con participaciones en proyectos de cine, teatro y Netflix que ampliaron su presencia dentro de la industria audiovisual. Detrás de ese presente existe un recorrido que comenzó lejos de los grandes escenarios y que estuvo marcado por decisiones, aprendizajes y un proceso de crecimiento que acompañó cada paso de su carrera. La artista puso en perspectiva el camino para llegar a un momento que encuentra a su nombre presente en producciones internacionales.

De sus inicios en la actuación a sus difíciles apreciaciones personales: El presente de Camila Peralta

Camila Peralta logró construir un camino propio dentro de la actuación a partir de años de trabajo, formación y experiencia en distintos formatos. Mientras suma nuevos desafíos artísticos y forma parte de producciones de gran alcance, también observa con distancia las distintas etapas que atravesó antes de afianzarse profesionalmente. Desde sus primeros años fuera de Buenos Aires hasta su incorporación a proyectos de gran visibilidad, su recorrido está marcado por decisiones personales que hoy ven sus frutos.

Camila Peralta

La actriz nacida en Balcarce creció en un entorno alejado de los circuitos tradicionales del espectáculo. Desde pequeña desarrolló interés por la actuación gracias a las ficciones que veía en televisión y a distintos programas de humor que formaban parte de su vida familiar. Aunque el deseo de actuar estaba presente desde temprana edad, el camino hacia esa vocación no fue inmediato y estuvo acompañado por dudas e inseguridades que atravesaron buena parte de su adolescencia.

En una entrevista concedida a Clarín, Camila Peralta recordó que durante aquellos años mantenía una percepción negativa sobre sí misma que condicionaba muchas situaciones cotidianas. Al referirse a esa etapa, señaló: “Sentía que todos decían: ‘Pobre chica, es horrible’”. Esa sensación, según contó, no provenía de comentarios de su entorno, sino de una mirada personal que le dificultaba relacionarse con personas fuera de su círculo cercano.

Camila Peralta

Según contó, durante ese tiempo, evitaba situaciones que la podían exponer públicamente y prefería mantenerse en ámbitos conocidos. Sin embargo, el cambio llegó cuando decidió mudarse junto a su hermana Constanza, quien había conseguido una oportunidad laboral en la capital. Ese traslado significó una nueva etapa y la posibilidad de descubrir escenarios distintos a los que conocía en su ciudad natal.

Antes de llegar a Gordon: Camila Peralta comenzó un camino que transformó su carrera por completo.

La llegada de Camila Peralta a la capital coincidió con el comienzo de sus estudios en la Universidad Nacional de las Artes. En un primer momento se inclinó por el área audiovisual pensando en desarrollarse detrás de cámara, aunque con el tiempo reconoció que su verdadera vocación estaba frente al público. Las primeras clases de teatro fueron decisivas para encontrar una actividad en la que pudiera expresarse con libertad y ganar confianza en sí misma.

Camila Peralta

Al recordar ese proceso, la actriz explicó que la actuación terminó ocupando un lugar central en su vida. Por eso, al mirar hacia atrás, resume aquella transformación con una frase que hoy considera clave en su historia personal: “Pero todo eso se me fue porque encontré un lugar en el mundo”. A partir de entonces comenzó a enfocarse en su formación artística y a participar en castings, primero para publicidad y luego para distintos proyectos actorales.

Antes de alcanzar una mayor visibilidad, Camila Peralta trabajó en diferentes ocupaciones para sostenerse económicamente mientras intentaba abrirse camino en el medio. Con el tiempo llegaron las oportunidades que le permitieron dedicarse exclusivamente a la actuación. Uno de los puntos de inflexión fue Suavecita, el unipersonal escrito y dirigido por Martín Bontempo, que nació en el circuito independiente y terminó creciendo hasta ocupar salas de mayor capacidad, además de recorrer escenarios de distintos países.

Camila Peralta en Gordon

El reconocimiento obtenido en la obra le permitió a Camila Peralta impulsarse en nuevas propuestas. En paralelo, sumó participaciones en importantes producciones audiovisuales. Entre ellas se encuentran la película Yo, Narciso, el film Pepita, la pistolera y la serie Gordon, el thriller ambientado en la década del setenta que llegó a Netflix bajo la dirección de Pablo Trapero. Para cada trabajo incorporó nuevas habilidades, desde aprender a manejar vehículos de época hasta tocar instrumentos musicales requeridos para determinados personajes.

VDV