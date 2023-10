A sus nueve meses de vida, Vita, la beba de Cande Ruggeri y su pareja, Nico Maccari, se ha convertido en la debilidad de sus padres. “Vita tiene una personalidad muy hermosa, se ríe todo el tiempo. Duerme con nosotros por decisión nuestra. Nos hace muy feliz que así sea porque siento que nos re necesita”, confiesa la modelo e influencer. “Se despierta dos o tres veces por noche, así que hace varios meses que no duermo de corrido y antes ¡me encantaba dormir! Creo que es lo único heavy de la maternidad, porque lo demás es súper hermoso”, agrega.

Cande Ruggeri y su bebé.

Cande Ruggeri contó los cambios que vivió tras la llegada de su beba

“Siento que la maternidad me cambió en cuanto a la paciencia. Antes era muy impaciente con todo y ahora todo depende de Vita y de sus necesidades. Antes me priorizaba, pero ahora todo se trata de su felicidad y de que ella esté bien”, asegura la modelo, quien admite: “Antes no le tenía miedo a nada, pero ahora sí y por ella. Por ejemplo, cuando Nico o mi mamá le dan de comer a la beba les pido siempre que le corten la comida chiquita o si no es eso es otra cosa. Decía que iba a ser una mamá relajada y ¡la verdad es que no lo soy!”, reconoce entre risas Ruggeri.

La tierna producción de Cande Ruggeri con Vita.

“Tengo un trabajo que me permite que mi beba esté conmigo, entonces, como además toma teta, siento que no hay lugar mejor que el estar conmigo. Amo que venga conmigo a todos lados y desde el primer mes de vida”, detalla Cande, quien repitió ese ritual durante la sesión de fotos que protagonizó para la campaña de @dizavatti, marca para la que Ruggeri hizo un cápsula de botas.

“Y le encantan las cámaras. Vita ve un celular o una cámara y sonríe, feliz. Creo que es así porque lo vivió desde chiquita”, asegura la modelo.

Cande Ruggeri presentó a Vita.

Muy a gusto con su feliz presente, la modelo se refirió a la posibilidad de darle un hermanito a su niña.

“Por ahora te digo que no. Estamos bien los tres (más risas) No pienso mucho en un futuro, disfruto del hoy, del estar acá con ella. Queremos mimarla mucho a Vita y viajar los tres. Así que por ahora, no”, explica Cande, hoy también abocada a su próximo proyecto familiar.

Cande Ruggeri llevó a su hija al trabajo y contó su nuevo proyecto familiar.

“Con Nico arrancamos a construir nuestra casita. Así que supongo que en un año ya la vamos a tener. Ya lo iré contando porque siempre subo cosas a mis redes sociales y los que me siguen ven mi paso a paso. Me gusta mucho compartir mi vida con ellos. Hay mucha gente linda y con buena energía que me sigue. Es medio como un reality…creo que en cualquier momento ¡se viene el reality de los Ruggeri!”, concluye la influencer, feliz.

Fotos: Flor Ferreiro.

Producción: Sol Miranda.

Agradecimientos: @dizavatti @delaostia.com.ar