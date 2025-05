Cande Tinelli volvió a acaparar la atención con una opinión sin filtros sobre la relación entre Guillermina Valdés y Santi Maratea. Con una frase que combina sorpresa y desconcierto, la cantante dejó en claro que el vínculo entre la empresaria y el influencer no le termina de cerrar. Sin pelos en la lengua, expuso y reafirmó su postura sobre los romances que rodean a su entorno familiar.

Cande Tinelli

Cande Tinelli opinó sin filtro del romance de Guillermina Valdés y Santi Maratea

Cande Tinelli no se guarda nada y cada vez que habla, sus declaraciones generan revuelo. En esta ocasión, la hija de Marcelo Tinelli lanzó una frase que no pasó desapercibida. Sus palabras dejaron en evidencia su visión sobre el reciente romance de Guillermina Valdés con Santi Maratea, dejando entrever que este nuevo capítulo en la vida de la empresaria le resulta, cuanto menos, inesperado.

Caption

En las últimas horas, la mediática dio una entrevista para Bondi Liv con Pepe Ochoa y no se guardó nada. En primera instancia, el conductor le consultó cómo estaba la relación del periodista deportivo con Milett Figueroa, y con cierta duda, la artista le reveló que están juntos con varias idas y vueltas, pero que se mantienen unidos.

Durante la misma charla, Cande Tinelli reveló su opinión sobre Guillermina Valdes, dejando en evidencia que prefiere a la actual pareja de su padre, Marcelo Tinelli. “La prefiero mil veces a Milett”, afirmó, haciendo referencia a la modelo peruana con quien mantiene una relación mucho más armoniosa.

Guillermina Valdés y Santi Maratea

Por su parte, también comentó que con la empresaria textil tuvieron momentos en los que las cosas estaban bien entre ellas, pero momentos en los que la situación no era la mejor. En la misma línea, sacó a colación un tema relacionado con una valija, que para muchos había quedado en el olvido. Según comentó, la actriz dijo que allí traían medicación para la hija de su pareja, cuando esto no era así: “Yo quedé como una psiquiátrica, que está bien, yo me hago cargo de que sí, no podía cortar mi tratamiento y habíamos quedado varados ahí, pero había cosas de todos, no solo para mí”.

El vínculo entre Valdes y Santi Maratea sorprendió al mundo del espectáculo. Mientras algunos celebran la relación, otros manifiestan su desconcierto. Cande Tinelli, sin filtros y fiel a su estilo directo, comentó que le resulta “raro” este nuevo romance de la empresaria. “De mi viejo a Maratea… raro”, lanzó la cantante en el programa.

Cande Tinelli no dudó en compartir su mirada sobre la relación entre Guillermina Valdes y Santi Maratea, dejando en claro que este romance no le resulta fácil de entender. Con su estilo directo y sin filtros, volvió a marcar distancia con la empresaria y reafirmó su postura sobre las elecciones sentimentales que rodean su entorno.

VDV