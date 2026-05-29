Carola Reyna reveló su trabajo menos conocido: "Salgo en todos los diarios, ¿me entendés? ‘Maté a Borges’”

Carola Reyna dejó a todos sin palabras al recordar una de las experiencias más increíbles de su vida durante una entrevista en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini. Lo que comenzó como una simple pregunta sobre una vieja fotografía junto a Jorge Luis Borges terminó convirtiéndose en el relato de una historia inolvidable.

Carola Reyna en Otro día pérdido

Carola Reyna reveló que conoció al escritor cuando tenía apenas 18 años gracias a Félix "Grillo" della Paolera, el director del taller literario al que asistía en aquella época. Lo que nunca imaginó fue que ese encuentro derivaría en una gran responsabilidad: pasar a buscar a Jorge Luis Borges y llevarlo a una reunión de talleristas.

Carola Reyna revivió el momento en que se convirtió en chofer de Borges

Según contó Carola Reyna, la propuesta surgió de manera inesperada: "Yo hacía una semana había sacado el registro y manejaba un Fiat 600, en el que Borges tenía que subir en el asiento de adelante, por supuesto", recordó. La situación resultaba aún más impresionante porque el escritor ya había perdido la vista y debía confiar plenamente en una conductora que apenas comenzaba a manejar.

Carola Reyna en Otro día pérdido

Con el tránsito porteño como escenario y la responsabilidad de trasladar a una de las figuras más importantes de la literatura universal, los nervios se hicieron inevitables. "Salgo en todos los diarios, ¿me entendés? 'Maté a Borges'", bromeó Carola Reyna al explicar el temor que sintió durante aquel trayecto desde la calle Maipú hasta la plaza Vicente López.

La conversación con Jorge Luis Borges que marcó a Carola Reyna

Más allá de los nervios iniciales, el viaje se transformó en una experiencia única. Durante el recorrido, Jorge Luis Borges conversó con Carola Reyna sobre algunos de los temas que atravesaron gran parte de su obra y que hoy forman parte de su legado literario: “Me hablaba de los signos, de qué signo era, de los espejos, todos sus temas", recordó.

Carola Reyna en Otro día pérdido

Años más tarde, ambos volvieron a encontrarse. Para entonces, la relación ya no era la de una joven conductora y un pasajero célebre, sino la de dos personas unidas por el amor a la literatura. "Él estaba muy nervioso porque al día siguiente se iba con María Kodama de viaje. Fue muy genial y muy inspirador", confesó. Hoy día, Carola Reyna atesora esos momentos con Borges desde otra perspectiva, recordándolo, además, como una de las personas más inspiradoras de su vida.