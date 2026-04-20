El plato que Boy Olmi le dedicó a Carola Reyna en MasterChef

La participación de Boy Olmi en MasterChef Celebrity Argentina dejó uno de esos momentos que trascienden la cocina. Más allá de la técnica o los ingredientes, el actor logró destacarse por el sentido detrás de su plato, una receta pensada especialmente para su pareja, Carola Reyna.

Boy Olmi

En un formato donde el tiempo apremia y las decisiones son clave, Boy Olmi eligió conectar con lo emocional. Su preparación no solo buscó convencer al jurado, sino también transmitir un mensaje íntimo, demostrando que, incluso en medio de la competencia, hay lugar para los gestos personales.

La clave de Boy Olmi en la cocina

Durante el desafío de la cinta, Boy Olmi seleccionó pocos ingredientes, entre ellos pescado y puerros, para crear un plato delicado y equilibrado. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue su intención pues, cada elección estuvo atravesada por la idea de agasajar a Carola Reyna.

Boy Olmi

Cuando le preguntaron en que se inspiró, el actor fue claro: “Pensar en las personas que uno ama”, explicó. Esa frase no solo resumió su paso por la cocina, sino que también dejó en evidencia una manera de entender lo cotidiano desde lo emocional, donde cada acción puede transformarse en un gesto significativo.

El resultado del plato de Boy Olmi

El resultado fue más que positivo, la preparación de Boy Olmi recibió elogios por parte del jurado, que destacó su sensibilidad a la hora de combinar sabores. Donato de Santis incluso resaltó la forma en la que el actor interpreta la cocina, valorando su mirada personal y su capacidad de ir más allá de lo técnico.

Carola Reyna y Boy Olmi

Del otro lado, la reacción de Carola Reyna no tardó en llegar. Orgullosa, compartió en sus redes una imagen del momento acompañada de gestos de apoyo a Boy Olmi, cerrando así un círculo donde la cocina, el amor y la complicidad se cruzaron de manera natural.