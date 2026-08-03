Así es la casa del Cuti Romero en Bahamas: galería XL, exclusiva cocina de diseño y pileta con vista al mar

Cuti Romero, uno de los pilares de la Selección en el reciente Mundial, ha elegido Las Bahamas para desconectarse del bullicio del fútbol y disfrutar en familia. En sus redes sociales, el defensor compartió postales que muestran cómo vive su receso post Mundial, rodeado de lujo y naturaleza en una residencia que combina espacios amplios y elegantes, con detalles como una galería XL, una excusiva cocina moderna y una pileta con vistas impresionantes al mar, todo en plena intimidad con su pareja Karen Cavaller y sus hijos Valentino y Lucy.

Cuti Romero mostró su cocina de lujo y algo más

Cuti Romero subió diversas fotografías en su cuenta de Instagram mostrando diversos momentos de su escapada y dejando la puerta abierta de su casa de Bahamas en donde se puede observar su lujosa residencia de ensueño, donde predomina el color blanco y conviven diversas texturas como la madera, piedra, metal, cristal y arte.

Cuti Romero con su hija Lucy en la cocina de su casa de Bahamas//Instagram

En las instantáneas, se puede ver la exclusiva y amplia cocina de diseño, uno de los espacios más destacados, que presenta un diseño moderno y luminoso. Los gabinetes o alacenas son de color blanco brillante, con puertas superiores que tienen paneles de vidrio que permiten ver el interior. El mostrador principal es una amplia isla de piedra de color claro. Sobre esta isla destaca una llamativa pieza de iluminación, compuesta por múltiples bombillas tipo filamento que cuelgan de cables negros a distintas alturas, creando un efecto visual dinámico y contemporáneo.

En este sector de la casa del Cuti Romero se aprecia cuadros, dos lámparas deco de metal de color cobre sobre la mesada. Además la cocina está equipada con todos los elementos necesarios para una vida cómoda: un refrigerador de acero inoxidable, una cafetera, utensilios organizados y electrodomésticos de última generación, lo que demuestra el cuidado en cada detalle del hogar.

La cocina de Cuti Romero en Bahamas//Instagram

Junto a la cocina, en la zona de comedor, Romero se muestra disfrutando de momentos íntimos con su familia en una mesa de madera oscura rodeada de sillas cómodas y decorada con un ramo de flores frescas. En la parte posterior, una ventana grande inunda el espacio de luz natural, ofreciendo vistas al jardín exterior y creando un ambiente abierto y acogedor. El suelo de madera clara, con acabado natural, complementa la decoración y aporta calidez al hogar.

El exterior de la casa de Cuti Romero: Galería espaciosa y piscina de borde infinito

La residencia del Cuti Romero no solo se limita a interiores, sino que también cuenta con una galería XL y elegante, diseñada con columnas cilíndricas blancas que marcan el ritmo visual del lugar. En este espacio, la familia pasa tiempo juntos, con los hijos de Romero jugando en compañía del papá, mientras otros momentos los capturan en juegos y risas compartidas. La galería está decorada con sillones de mimbre y metal en estilo neto, con almohadones blancos que invitan al relax, distribuidos sobre un piso de piedra pulida o mármol claro que refleja la iluminación ambiental. El techo de la galería cuenta con ventiladores de diseño moderno, que mantienen la frescura en los días cálidos, y grandes puertas de cristal que conectan este espacio con el interior, permitiendo disfrutar del paisaje y el sonido del mar.

La galería XL de la casa de Cuti Romero en Bahamas//Instagram

Pero sin duda, uno de los mayores atractivos de la propiedad es la piscina de borde infinito que se extiende frente al mar. Diseñada para fusionarse visualmente con el horizonte, su pared trasera permite que el agua fluya sobre el borde, creando la ilusión de que la piscina se conecta directamente con el mar. El agua cristalina, de un vibrante tono azul, refleja la belleza del entorno y maximiza la sensación de ingravidez y libertad. La superficie tranquila y ondulada invita a relajarse, mientras que la vista panorámica del mar turquesa y la vegetación exuberante completa este paisaje de ensueño.

Pileta de Cuti Romero en Bahamas//Instagram

La residencia del Cuti Romero en Bahamas es, sin duda, un refugio que combina lujo, diseño y naturaleza en perfecta armonía. Un espacio que refleja el estilo de vida del futbolista, alejado del ruido y las presiones del deporte, donde la familia y el disfrute del paisaje tropical son los protagonistas. Sin duda, un hogar que invita a soñar y a vivir momentos inolvidables en el paraíso.