Lejos de la TV y las redes, el exitoso nuevo negocio de Yanina Latorre

Yanina Latorre construyó a lo largo de los años un lugar destacado dentro de los medios de comunicación. Su particular estilo para abordar la actualidad del espectáculo la convirtió en una de las periodistas más reconocidas del ambiente y, con el tiempo, también logró trasladar esa presencia a las redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana y mantiene un vínculo cercano con sus seguidores.

Anuncio de Yanina Latorre

Ese recorrido también le permitió explorar una faceta empresarial. Más allá de su trabajo en televisión, radio y plataformas digitales, Yanina Latorre decidió apostar por un proyecto vinculado a la moda y la indumentaria, en una propuesta que lleva su nombre y que desarrolló junto a una reconocida empresa argentina del rubro.

El proyecto empresarial de Yanina Latorre

El 5 de noviembre de 2025, Yanina Latorre sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba preparando una cápsula de indumentaria deportiva: “Amooor, Yanina by Aretha. Ropa deportiva, bodys y ropa interior… Estén atentas porque dentro de muy poco sale mi cápsula deportiva”, contó al presentar la propuesta. Además, dejó en claro su entusiasmo por esta nueva faceta y por contar con una estructura empresarial propia detrás del proyecto.

Así comenzó a tomar forma Yanina by Aretha, una colaboración oficial entre la periodista y Aretha, empresa argentina especializada en lencería e indumentaria. La propuesta surgió como una manera de trasladar su identidad y sus preferencias a una colección pensada para acompañar distintos momentos de la rutina.

Los productos estrella del negocio de Yanina Latorre

La propuesta de Yanina by Aretha combina prendas deportivas, urbanas y modeladoras bajo el concepto de Lingerie Style. Uno de los aspectos destacados del proyecto es la participación directa de Yanina Latorre en el desarrollo de las prendas, ya que intervino en la elección, prueba y diseño de los distintos calces para buscar que se adapten a cuerpos reales.

Las prendas de Yanina Latorre

Dentro de la línea activewear se encuentran conjuntos de tops deportivos de doble tela, algunos con cierre frontal, además de shorts y bikers pensados para el entrenamiento. La colección también suma buzos con medio cierre, como el modelo Oslo, y calzas largas con bolsillos. La propuesta se completa con prendas modeladoras, entre ellas fajas y opciones fajaless como el modelo Cloe, que buscan combinar compresión y comodidad. También se destacan los catsuits y bodies modeladores. De esta manera, Yanina Latorre encontró en la moda un nuevo espacio para desarrollar su perfil empresarial.