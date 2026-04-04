Así es la casa de Fernando Gago y Verónica Laffitte en Nordelta: ventanales XL, cocina de diseño y puro blanco

Fernando Gago y su esposa, Verónica Laffitte, se encuentran instalados del otro lado de la Cordillera de Los Andes luego de que el dirigente haya firmado contrato con la Universidad de Chile. Sin embargo, el matrimonio mantiene en Argentina una lujosa mansión que los cobija durante sus estadías en el país y se convierte en su hogar de cabecera. La misma se convirtió en toda una novedad para los expertos en decoración ya que cuenta con un diseño minimalista lleno de sofisticación.

La lujosa mansión de Fernando Gago y Verónica Laffitte

La casa de Fernando Gago y Verónica Laffitte está situada en el prestigioso barrio de Nordelta. La misma refleja a la perfección una apuesta estética que combina minimalismo, lujo y funcionalidad en cada uno de sus rincones. Ubicada en una de las zonas más exclusivas del Gran Buenos Aires, la propiedad se presenta como un verdadero refugio de privacidad, donde la tranquilidad y el confort son protagonistas. Rodeada de naturaleza y con una arquitectura ultramoderna, la vivienda no solo destaca por su diseño, sino también por la fusión entre interior y exterior que la convierte en una infraestructura de alto nivel.

Fernando Gago y Verónica Laffitte | Instagram

Tanto el flamante director técnico como la odontóloga eligieron una decoración que eleva la vara de la sofisticación a través de una paleta dominada por blancos, líneas limpias y materiales nobles. A través de la cuenta personal de Instagram de la experta en salud bucal se pueden apreciar algunos de los ambientes que forman parte de la glamorosa residencia. En este marco, la propuesta estética se apoya en el minimalismo donde cada elemento cumple una función, sin sobrecargar los ambientes. Esta elección no solo aporta elegancia, sino también una sensación de amplitud, potenciada por la entrada de luz natural que invade cada rincón del hogar.

La cocina se presenta con una impronta moderna donde predomina el blanco en todas sus superficies, desde las alacenas hasta las mesadas. Los muebles de líneas rectas y terminaciones impecables se combinan con tecnología de última generación y detalles de alta gama, generando un ambiente tan funcional como elegante. A su vez, uno de los rasgos más distintivos de la propiedad son sus imponentes ventanales XL, que funcionan como protagonistas absolutos del diseño. Gracias a ellos, la casa se conecta visualmente con los amplios jardines que la rodean, creando una continuidad entre el interior y el exterior, muy utilizado en las arquitecturas ultramodernas.

El dormitorio principal se destaca por su amplitud y por contar con vestidores diseñados a medida. A esto se suma un baño en suite con terminaciones de alta gama, donde el mármol y las griferías de diseño se combinan para crear un ambiente sofisticado.

Verónica Laffitte | Instagram

El exterior, un espacio cargado de confort

El exterior de la casa de Fernando Gago y Verónica Laffitte mantiene la misma línea moderna que su interior, con una arquitectura de trazos definidos y materiales de alta calidad que refuerzan su impronta contemporánea. Los jardines ofrecen un ambiente relajado, ideal para el descanso, y la frondoza vegetación garantiza la privacidad.

La piscina de grandes dimensiones se convierte en el corazón del hogar durante los días de verano. Bordeada por un deck de madera, esta área está diseñada tanto para el relax como para el encuentro con amigos y la familia. A su alrededor, se despliegan distintos espacios de esparcimiento, como una parrilla y un comedor al aire libre. La presencia de muebles de madera refuerza la calidez del ambiente sin perder la estética elegante.

Fernando Gago y Verónica Laffitte | Instagram

Finalmente, la casa de Fernando Gago y Verónica Laffitte sintetiza un estilo de vida donde el diseño, la comodidad y la conexión con el entorno natural conviven en equilibrio, manteniendo una impronta minimalista chic muy marcada. Así, cada rincón de la vivienda expresa una identidad clara, donde el lujo es el denominador común de cada metro cuadrado.

NB